Kostenlose Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Bei Steam und im Epic Game Store lassen sich am bevorstehenden Wochenende wieder viele Spiele gratis ausprobieren.

Vergrößern Am Wochenende lassen wieder zahlreiche Spiele kostenlos anspielen. © ea.com

Als erster Titel lässt sich bei Steam der Echtzeit-Taktik-Titel „Desperados 3“ ausprobieren. Als Kopfgeldjäger John Cooper muss der Spiele mit seiner Crew im Wilden Westen taktische Kämpfe überstehen und Morde ausführen. Bis zum 20. September lässt sich das Spiel in vollem Umfang ausprobieren. Ebenfalls auf Steam lockt bis zum 20. September das Hardcore-Strategiespiel „Stellaris“ auf interessierte Spieler. Im Spiel lässt sich das gesamte Universum erkunden, der Schwierigkeitsgrad richtet sich jedoch eher ans Profis des Genres.

Darüber hinaus locken der Epic Games Store und Steam auch wieder mit Gratis-Spielen, die sich dauerhaft behalten lassen. Den Auftakt macht der Action-Rollenspiel-Klassiker „Titan Quest“, in dem der Spieler nach Griechenland, Ägypten und Asien reist. Bei Steam lässt sich aktuell die „Anniversary Edition“ des Spiels absolut kostenfrei herunterladen. Als Klassiker kann auch „Jagged Alliance“ bezeichnet werden. Auf Steam gibt es die Gold Edition des Mix aus Action, Rollenspiel und Strategiespiel aktuell als kostenlosen Download. Wer sich für „Die Sims 4“ interessiert, darf sich bei Origin die Erweiterung „Nachhaltig leben“ mit einer neuen Nachbarschaft, Umweltprojekten und neuen Karrieren kostenlos anschauen. Auf Steam lockt der Simulations-Strategie-Mix „Hearts of Iron IV“, der Spieler in den Zweiten Weltkrieg entführt. Als krönender Abschluss warten im Epic Games Store zwei weitere Gratis-Spiele: Das 2D-Jump&Run „Speed Brawl“ sowie das rundenbasierte Taktik-Spiel „Tharsis“, welches Spieler im Weltraum mit Themen wie Kannibalismus konfrontiert. Die Download-Links für diese beiden Spiele finden Sie in unserer News-Meldung .



