Kostenlose Spiele bei Steam, Epic und Humble

Michael Söldner

Bei Steam, im Epic Game Store und im Humble Store warten an diesem Wochenende zahlreiche Gratis-Games.

Vergrößern Steam, Humble Store und Epic Store verschenken wieder Spiele. © steampowered.com

Wer am Wochenende auch eine Spiele-Session einlegen möchte, dafür aber kein Geld ausgeben will, der hat gute Karten! Bei Steam, im Epic Store und im Humble Store warten mehrere Spiele darauf, kostenlos ausprobiert oder einfach nur gratis heruntergeladen zu werden. Neben Just Cause 4 ( siehe Newsmeldung ) wartet im Epic Store mit Wheels of Aurelia ein weiteres Gratis-Game auf die Nutzer. Dabei handelt es sich um ein fünfzehnminütiges Mini-Spiel, in dem ein Road-Trip an die Küste Italiens im Mittelpunkt steht. Dank 16 Enden und vielen Abzweigungen lohnt sich auch ein erneutes Spielen. Im Humble Store kann hingegen Manuel Samuel kostenlos heruntergeladen werden. Im ungewöhnlichen Spiel müssen die Körperteile von Samuel einzeln mit den Tasten des Controllers gesteuert werden, was oft zu ulkigen Situationen führt.

Auf Steam wartet mit Total War: Warhammer 2 ein Echtzeit-Strategiespiel darauf, für das gesamte Wochenende kostenlos ausprobiert zu werden. Das 2017 erschienene Spiel trumpft mit rundenbasierten Kämpfen auf. Kostenlos ausprobieren lassen sich auf Steam auch Beat Hazard 1 und 2. Dabei handelt es sich um Arcade-Weltraum-Shooter. Die Schüsse des Raumschiffs müssen im Beat der Musik erfolgen, somit ist Beat Hazard wohl auch als Musikspiel zu verstehen.

Wheels of Aurelia kostenlos herunterladen



Manuel Samuel kostenlos herunterladen



Total War: Warhammer 2 kostenlos ausprobieren

Beat Hazard kostenlos ausprobieren