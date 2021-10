Kostenlose Spiele bei Steam, Epic Games und GOG

Michael Söldner

An diesem Wochenende lassen sich wieder zahlreiche Spiele kostenlos ausprobieren, darunter die gesamte Halo-Reihe.

Vergrößern Am Wochenende lassen sich viele Ableger der Halo-Reihe kostenlos anspielen. © microsoft.com

Speziell Shooter-Fans können dieses Wochenende ohne Zusatzkosten vor ihrem PC verbringen. So wartet auf Steam die gesamte „Halo: The Master Chief Collection“ auf eine Anspiel-Session. Im Rahmen eines Free Weekends lassen sich „Halo 1: Anniversary Edition“, „Halo 2: Anniversary Edition“, „Halo 3“, „Halo 3: ODST“, „Halo: Reach“ und „Halo 4“ in vollem Umfang unverbindlich ausprobieren. Wer die Nostalgie der Titel noch verstärken will, sollte sich ein paar Mitspieler für das Wochenende ins Boot holen. Im Dezember folgt mit „Halo: Infinite“ der bislang neueste Teil der Reihe um den Master Chief von Microsoft. Wer Gefallen an der Sammlung findet, kann mit 50 Prozent Rabatt zuschlagen.

Überdrehter Loot-Shooter

Ebenfalls auf Steam wartet mit „Borderlands 3“ ein weiterer Ego-Shooter, der mit Freunden noch einmal deutlich mehr Spaß macht. Bis Montag lässt sich der Endzeit-Shooter auf Steam kostenlos ausprobieren. Dafür steht die gesamte Kampagne zur Verfügung, die sich komplett kooperativ spielen lässt.

Zombies und Retro-Klassiker

Im Epic Games Store wartet hingegen ein Geschenk: Bei „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ handelt es sich um ein Abenteuer, in der der Spieler in die faltige Haut eines Untoten schlüpft. Als Zombie steht natürlich die Suche nach frischer Hirnmasse auf dem Programm, die hier sehr unterhaltsam und witzig inszeniert ist. Wem lieber nach einem Klassiker zumute ist, der sollte bei GOG einen Blick auf die Gratis-Spiele werfen. Hier finden sich Klassiker wie „Beneath a Steel Sky“, „Lure of the Temptress“, „Tyrian 2000“ oder „Ultima 4“ absolut unverbindlich zum kostenlosen Download.

