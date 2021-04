Kostenlose Navi-App Tomtom Ami Go für Android Auto

Hans-Christian Dirscherl

Sie können die kostenlose Navigations-App Tomtom Ami Go ab sofort für Android Auto und damit auf dem großen Bildschirm des Autos nutzen.

Vergrößern Gratis-Navi-App Tomtom Ami Go ab sofort für Android Auto verfügbar © Tomtom

Erst gestern haben wir berichtet, dass Google nun weitere Drittanbieter-Apps für Android Auto für die drei Bereiche a) Navigation, b) Parken und c) Elektroautos Strom aufladen zulässt. Jetzt hat Navigationsspezialist Tomtom mitgeteilt, dass dessen Tomtom-Ami-Go-App von Anfang an mit dazu gehört. Autofahrer mit einem Android-OS-Smartphone können also ab sofort Tomtom Ami GO auf dem Infotainment-Bildschirm ihres Fahrzeugs nutzen – vorausgesetzt, das Fahrzeug ist mit Android Auto kompatibel.

Tomtom Ami Go ist eine kostenlose Navigations- und Verkehrs-App, die auch auf Blitzer (in Deutschland ist diese Funktion allerdings verboten und sollte deaktiviert werden), Gefahren, Staus und gesperrte Straßen hinweist. Fahrer können mit der App selbst Ereignisse melden und mit anderen App-Nutzern teilen, was auf ihrer Route passiert. Die App ist werbefrei.

Sie können sich Tomtom Ami Go hier kostenlos von Google Play herunterladen.

Die kostenlose App Tomtom Ami Go ist nicht zu verwechseln mit der ebenfalls erhältlichen App Tomtom Go Navigation. Letztere bietet In-App-Käufe und zusätzliche Features wie Offline-Karten.

