Kostenlos: Offene Beta für Minecraft RTX ab dem 16. April 2020 erhältlich

Michael Schmelzle

Klötzenbauen in brillianter Grafikpracht: Echtzeit-Raytracing hält Einzug in das Open-World-Spiel Minecraft. Gratis!

Vergrößern Minecraft RTX: Offene Beta startet am 16.4.2020 © Nvidia

Für die Windows-10-Version von Minecraft ( Demo-Download ) gibt es ab dem 16. April 2020 ein kostenloses Update mit der offenen Beta von Minecraft RTX. Damit erhält Echtzeit-Raytracing Einzug in den Open-World-Hit von Microsoft. Per Path Tracing bietet das Spiel dann realistische Licht- und Schattendarstellung inklusive naturgetreuer Reflexionen. Und per Physically Based Rendering (PBR) lassen sich die Klötzchen mit Oberflächeneigenschaften wie glatt, rau oder metallisch versehen.

Vergrößern Minecraft RTX bringt auch neue Obenflächeneigenschaften für die Klötzchen mit. © Nvidia

Voraussetzung für Minecraft RTX ist eine Grafikkarte mit einer Nvidia-GPU aus der Geforce-RTX-Serie sowie der passende Grafikkarten-Treiber, den Nvidia am 15. April 2020 zum Download bereitstellt. Laut Nvidia sind bereits mit einer RTX 2060 flüssige Bildraten in Full-HD möglich. Dabei hilft DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling). Die Funktion soll die Bildwiederholrate ohne Qualitätseinbußen bei der Kantenglättung um bis zu 70 Prozent verbessern.

Vergrößern Bis zu 70 Prozent mehr Leistung soll DLSS 2.0 in Minecraft RTX bringen © Nvidia

Zeitgleich mit dem Update Minecraft RTX sind sechs Welten von bekannten Profi-Moddern gratis über den Minecraft-Marktplatz erhältlich: „Of Temple & Totems“ ist eine Dschungelwelt mit physikalischen Rätseln, „Imagination Islands“ liegt ein Themenpark zugrunde, „Crystal Palace“ spielt in der Südsee, „Aquatic Adventur“ unter Wasser und „Neon District“ ist ein Farbenfeuerwerk. Hinzu kommt die Tech-Demo-Welt „Color, Light & Shadow“, in der spielerisch die neuen Funktionen des Echtzeit-Raytracings erkundet werden können.

Vergrößern Kostenlos über den Minecraft-Marktplatz erhältlich: Sechs neue RTX-Welten. © Nvidia

Besitzer von Minecraft Java: Gratis Minecraft für Windows 10 abgreifen!

Besitzer der Java-Version von Minecraft, die diese vor dem 19. Oktober 2018 gekauft haben, erhalten die Windows-10-Version („Bedrock Edition“) kostenlos. Dazu melden Sie sich einfach mit Ihrem Minecraft-Account auf der Mojang-Website an. Unter „My Games“ finden Sie dann bei „Minecraft for Windows 10“ die Option „Claim your free copy“ und dann auf "Redeem". Im Anschluss müssen Sie sich mit einem vorhandenen Microsoft-Konto einloggen (oder ein neues anlegen) und das Gratis-Upgrade damit verknüpfen. Danach melden Sie sich mit diesem Konto in dem in Windows 10 integrierten "Microsoft Store" an und laden darüber "Minecraft für Windows 10" herunter.