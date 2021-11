Hans-Christian Dirscherl

Sie können ab sofort einen Internetzugang via Satellit 60 Tage lang gratis testen. Inklusive kostenloser Installation durch einen Techniker. Die Details.

Vergrößern Konnect: Satelliten-Internet 60 Tage gratis und unverbindlich testen © Airbus

Satelliten-Internet kann eine Alternative für den Internetzugang in Regionen sein, in denen es noch keinen Glasfaseranschluss gibt und auch über das TV-Kabel nicht ausreichend Bandbreite möglich ist. Das französische Unternehmen Eutelsat bietet über sein Tochterunternehmen Konnect jetzt die Möglichkeit Internet via Satellit 60 Tage lang fast kostenlos und ohne weitere Verpflichtung auszuprobieren. Nur 1 Euro Aktivierungsgebühr fällt an.

Das umfasst das Gratis-Angebot

Die Konnect-Internetdienste für Privatkunden bieten Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s im Download und 3 Mbit/s im Upload. Das Konnect-Angebot umfasst eine vollständige kostenlose „professionelle Standardinstallation“ und einen 60-tägigen kostenlosen Breitbandzugang über Satellit, ohne dass eine Kündigung notwendig ist. Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen sich die Nutzer nur bis zum 31. Januar 2022 anmelden .

Hohe Latenzzeiten

Wer über die Internetverbindung Gaming machen will, sollte aber aufpassen. Die Eutelsat-Verbindung besitzt sehr hohe Latenzwerte: Die Latenzzeit liegt laut Konnect zwischen 500 und 600 Millisekunden. Das ist sehr viel, Messungen beim konkurrierenden Satelliten-Internet Starlink von Elon Musk kamen auf 40 bis 50 ms Latenz. Doch selbst das ist noch relativ viel, denn bei Glasfaserleitungen sind Latenzzeiten zwischen 2 und 10 ms möglich. Auch 5G-Mobilfunkverbindungen bieten deutlich kürzere Latenzzeiten als Satelliten-Internet. Für Ego-Shooter im Multiplayer-Modus ist eine derartige Satellitenverbindung also denkbar ungeeignet. Auch Videokonferenzen könnten darunter leiden. Doch genau das können Sie in dem 60-tägigen Testzeitraum ja ausprobieren.

Nach der 60-tägigen Testphase können Neukunden frei entscheiden, ob sie den Konnect-Dienst aufrüsten, herabstufen oder einstellen wollen. Wenn man den Satellitenempfang nach 60 Tagen nicht weiter nutzen will, muss man nichts bezahlen und nur den Router zurückgeben. Beim Thema „gratis“ müssen Sie aber an einer Stelle aufpassen. Nur die Standardinstallation durch einen Techniker ist kostenlos. Was darunter zu verstehen ist, können Sie hier nachlesen. Sind bei Ihnen dagegen zusätzliche Arbeiten erforderlich, so müssen Sie diese vermutlich auch für diesen 60-tägigen-Gratistest bezahlen (unsere diesbezügliche Anfrage hat Konnect noch nicht beantwortet).

Wichtig: In jedem Konnect-Internetzugang ist eine gewisse Menge an Datenvolumen pro Monat enthalten, die man mit der technisch möglichen vollen Geschwindigkeit surfen kann. Ist dieses Datenvolumen – von Konnect als „Prioritätsdaten“ bezeichnet – aufgebraucht, dann wird der Zugang gedrosselt. Das entspricht der Vorgehensweise bei Mobilfunkverbindungen. Allerdings sagt Konnect nicht, auf welches Tempo die Verbindung gedrosselt wird. Sobald uns Konnect diesbezüglich geantwortet hat, tragen wir diesen Wert hier nach. Der Datenverbrauch zwischen 1:00 Uhr bis 6:00 Uhr in der Nacht soll aber nicht für die Berechnung der priorisierten Datenmengen gezählt werden.

Preise nach Ablauf der 60 Gratis-Tage

Falls Sie die Satellitenverbindung nach Ablauf des 60-tägigen Testzeitraums weiter nutzen wollen, fallen diese Kosten an (drei Beispiele):

Konnect-Paket Easy mit maximal 30 Mbit/s im Downstream und 20 GB Prioritätsdaten pro Monat: 29,99 Euro/Monat

Konnect-Paket Zen mit maximal 50 Mbit/s im Downstream und 60 GB Prioritätsdaten pro Monat: 44,99 Euro/Monat

Konnect-Paket Max120 mit maximal 100 Mbit/s im Downstream und 120 GB Prioritätsdaten pro Monat: 69,99 Euro/Monat.

Die Vertragsdauer ist immer elf Monate.

Der im November 2020 in Betrieb genommene Satellit Eutelsat Konnect verfügt laut Telekom über eine Gesamtkapazität von 75 Gbit/s. Der Satellit deckt ganz Deutschland sowie 14 weitere europäische Länder ab.



