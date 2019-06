Konami kündigt PC-Engine Coregrafx mini an

Panagiotis Kolokythas

Konami hat für Deutschland die PC-Engine Coregrafx mini angekündigt. Sie kommt mit diversen Retro-Spiele-Klassikern.

PC-Engine Coregrafx mini

Konami wird in Deutschland die Retro-Spielekonsole PC-Engine Coregrafx mini anbieten. Das hat die Spieleschmiede nun auf der E3 in Los Angeles angekündigt. In Nordamerika und Japan wird es die Konsole in den Varianten Turbografx-16 mini und PC-Engine mini geben.

Nach Nintendo und Sega bringt damit auch Konami eine Mini-Retro-Spielekonsole auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine verkleinerte Version der Konsole von NEC, die in den 1980er Jahren erhältlich war. Es handelte sich damals um die erste Konsole, für die eine CD-ROM-Erweiterung verfügbar war. Über die Multi-Tap-Unterstützung konnten bis zu fünf Spieler miteinander spielen. " Vor allem aber wurde die Konsole dank ihrer hochwertigen Spielauswahl zu einem beliebten Sammlerstück – und viele dieser Spiele werden auch in der Neuauflage enthalten sein", verspricht Konami,

Die PC-Engine Coregrafx mini soll mit folgenden vorinstallierten Spielen in Deutschland ausgeliefert werden:

R-Type

New Adventure Island

Ninja Spirit

Ys Book I & II

Dungeon Explorer



Alien Crush



Die vollständige Spieleliste, den Preis und die Verfügbarkeit will Konami aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Bis dahin gibt es nur diesen Trailer:

Mehr Infos zur PC-Engine Coregrafx mini finden Sie auf dieser Seite bei Konami.