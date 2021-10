Kommt Apple Music bald auf die Playstation 5?

Denise Bergert

Aktuellen Gerüchten zufolge, könnte neben Spotify bald auch Apple Music zu den auf Sonys PS5 verfügbaren Musik-Streaming-Diensten gehören.

Vergrößern Kommt Apple Music auf die Playstation 5? © Apple

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist für Sonys Playstation 5 bereits seit dem Launch der Konsole im November 2020 verfügbar. Mit Apple Music könnte sich möglicherweise ein zweiter Streaming-Service hinzugesellen.

Hinweise auf eine baldige Verfügbarkeit von Apple Music auf der Sony-Konsole lieferte in dieser Woche ein Reddit-Nutzer . Er veröffentlichte im Foren-Portal ein Foto seines Playstation-5-Menüs, in dem neben Spotify auch Apple Music aufgetaucht war. Er erhielt die neue Auswahl, nachdem er einen neuen Account anlegte und versucht hatte, diesen mit Spotify zu verknüpfen. Die Verknüpfung mit Apple Music war auf seiner Konsole jedoch nicht möglich. Er erhielt eine Fehlermeldung. Dem Spiele-Magazin "Eurogamer" gelang es, die Schritte zu reproduzieren. Auch hier wurde Apple Music als Auswahl angezeigt, nachdem ein neuer US-Account angelegt wurde. Bei einem Versuch des IT-Magazins "The Verge" wurde der zweite Streaming-Dienst hingegen nicht vorgeschlagen.

Möglicherweise konnten der Reddit-Nutzer und "Eurogamer" einen ersten Blick auf eine neue Kooperation zwischen Sony und Apple werfen. Im vergangenen Jahr machte Apple seinen Streaming-Dienst bereits für Samsung-TVs verfügbar. //www.sony.de/electronics/support/articles/00252946:Die neueren Sony-Geräte unterstützen ebenfalls Apple TV+ . Apple Music für Playstation 5 könnte im Rahmen des Apple-Events am 18. Oktober 2021 angekündigt werden.