Hans-Christian Dirscherl

Kodi 18.8 steht als letzte finale Version der 18er-Reihe der Media-Center-Software zum Download bereit. Mit Kodi 19 "Matrix" Alpha 1 gibt es zudem eine frühe Testversion der nächsten Kodi-Generation.

Vergrößern Kodi 18.8 steht bereit und erste Kodi-19-Testversion © Goran Bogicevic/Shutterstock.com

Kodi 18.8 ist die letzte Version der 18.x-"Leia"-Generation, wie die Macher der Media-Center-Software betonen . Von nun an konzentrieren sich die Kodi-Entwickler ganz auf Kodi 19.x „Matrix“.



Kodi 18.8 bringt noch einmal einige Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. So beseitigten die Macher eine schwere Sicherheitslücke in gnutls. Das betrifft allerdings nur Kodi auf Linux-Systemen. Ebenfalls für Linux-Nutzer interessant sind Fehlerkorrekturen beim Zugang zur Videodatenbank unter Ubuntu 20.4. Für die Android-Version von Kodi gibt es Verbesserungen bei der MariaDB. Die vollständige Liste mit allen Verbesserungen finden Sie auf dieser englischsprachigen Seite, die Zusammenstellung ist allerdings eine recht trockene Lektüre.

Download: Sie können sich Kodi 18.8 hier herunterladen.



Kodi 18.8 steht für Windows, Linux, macOS, Android sowie iOS zum Gratis-Download bereit. Wenn Sie Kodi zudem auf dem Mini-Computer Raspberry Pi 4 installieren, bekommen Sie für wenig Geld einen leistungsfähigen Media-Center-PC.

Als klassisches Media-Center verwaltet und spielt Kodi die meisten Videos, Musik, Bilder und Spiele ab. Aber Kodi beschränkt sich nicht nur auf auf die Wiedergabe von Musik, Videos und Fotos, sondern ermöglicht über zahlreiche Add-ons das Streamen von Musik und Videos aus vielfältigen Quellen wie Spotify, Twitch oder Live TV. Kodi spielt die meisten Medienformate und Codecs (etwa AAC, Flac oder H.264 und H.265) anstandslos ab. Um das Media-Erlebnis auch von der Couch aus genießen zu können, unterstützt das Interface auch große Fernseher und die Benutzung einer Fernbedienung. Als Open-Source-Projekt können Sie Kodi mit zahlreichen Add-ons und Skins von der Website individualisieren.

Download der Alpha: Auf kodi.tv/download gibt es auch Kodi 19 "Matrix" Alpha 1 zum Installieren. Diese Version ist aber nur für besonders experimentierfreudige Anwender gedacht, denn also Alpha ist diese frühe Testversion vermutlich noch recht instabil. Bei dieser Version geht es nicht um die tatsächliche Nutzung im Alltag, sondern darum, die kommenden neuen Funktionen erstmals ausprobieren zu können.