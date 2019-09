Kodi 18.4 jetzt verfügbar - die Verbesserungen im Überblick

Panagiotis Kolokythas

Kodi Leia 18.4 ist erschienen und dieses Mal konzentrieren sich die Entwickler vor allem auf das Beheben von Fehlern.

Vergrößern Kodi 18.4 ist ab sofort verfügbar © Kodi.tv

Kodi "Leia" V18.4 ist verfügbar und löst nach zwei Monaten die Version 18.3 ab. Auch dieses Mal konzentrieren sich die Entwickler vor allem auf Bugfixes. So werden Fehler in den Bereichen "Interface", "Wiedergabe / Display", "PVR" und "Sonstiges" behoben. Nicht geringeres als "die beste Media-Software der Welt" sei das Ziel der Anstrengungen. Etwas pathetisch wird dann auch noch in den Veröffentlichungsnotizen hinzugefügt: "Erwarte keine neuen Features, glaube nicht, dass dies dein Leben verändern wird, es wird dich nicht reicher oder attraktiver machen, aber es wird hoffentlich stabiler und brauchbarer für Leute sein, die Opfer eines dieser Bugs geworden sind."

Behoben werden unter anderem Darstellungsprobleme von Texten in verschiedenen Teilen der Oberfläche. Auch ein Fehler bei Diashows wurde implementiert. Hinzu kommen diverse Bugfixes in den Wiedergabefunktionen, darunter auch Speicherlecks. Alle detaillierten Infos zu den Bugfixes finden Sie hier auf Github.



Kodi v18.4 können Sie hier für alle Systeme herunterladen, für die die freie Media-Center-Software verfügbar ist. Also unter anderem Windows, Linux, macOS und Android.

Kodi 19 Matrix in der Entwicklung

Die Entwickler arbeiten auch parallel an Kodi 19 Matrix. Nahezu täglich erscheinen neue "Nightly"-Varianten, also Vorabversionen, die experimentierfreudige Nutzer testen können. Auf der Download-Seite von Kodi können Sie diese Versionen über den Reiter "Development Builds" für nahezu alle Plattformen herunterladen und ausprobieren.

Kodi 18 Leia enthielt viele Verbesserungen

Mit Kodi v18.0 "Leia" erhielt die freie Media-Center-Software im Januar 2019 eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen. Wie gewohnt ist die Software dabei für nahezu alle Plattformen und Geräte verfügbar. Neben einem neuen Gaming- und Retro-Gaming-Bereich wurde der Software beispielsweise die Unterstützung für RDS (Radio Data System) bei der Wiedergabe von Radio-Kanälen hinzugefügt. Überarbeitet wurden auch alle Video- und Audio-Module von Kodi. Bei der Eingabe werden eine Vielzahl neuer, aktuellerer Controller und Retro-Controller unterstützt, etwa der Steam-Controller oder auch Controller für N64, Megadrive und Super-Nintendo.