Kleiner Schritt Richtung Mars: SpaceX testet erfolgreich Starhopper

Hans-Christian Dirscherl

Elon Musk macht einen kleinen Schritt Richtung Mars: Ein Prototyp der geplanten Mond- und Mars-Rakete hat erfolgreich einen Testflug absolviert.

Vergrößern Rechts im Bild der gerade gestartete Starhopper, links davon sieht man die Landefläche. © SpaceX

SpaceX hat den Starhopper erfolgreich getestet, wie The Verge berichtet. Der Prototyp der nächsten Weltraumrakete von Elon Musks Raumfahrtunternehmen startete von seiner Startrampe in Boca Chica in Texas und landete nach wenigen Sekunden Flug mit einer größten Höhe von 150 Metern wieder senkrecht einige Meter entfernt auf der vorgesehen Landefläche. Das war der zweite erfolgreiche Test mit Starhopper. Der erste kurze und nur 18 Meter hohe Testflug fand bereits am 25. Juli 2019 statt.

Die Starhopper-Testflüge dienen dazu das Design der neuen Starship-Rakete und deren neues Raptor-Triebwerk zu testen. Denn Starhopper ist ein derzeit noch kleinerer Vorläufer der geplanten deutlich leistungsstärkeren neuen Starship-Rakete von SpaceX; Starhopper besitzt auch nur ein einziges Raptor-Triebwerk.

Mit der finalen Starship-Rakete (die die bisherigen Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy ersetzen soll) will SpaceX Ziele wie den Mond und schließlich sogar den Mars ansteuern. Dabei soll sich das so genannte Starship an der Spitze einer mächtigen Super-Heavy-Rakete befinden. Das Starship soll dann auf dem Zielobjekt senkrecht landen. Für diesen Zweck besitzt es sechs eigene Raptor-Triebwerke. Das Starship soll sogar aus eigener Kraft den Mond oder Mars wieder verlassen und zur Erde zurückfliegen können. So sieht zumindest die theoretische Planung aus.

SpaceX will bald weitere Raptor-Antriebe bei den Prototypen hinzufügen. SpaceX hat bereits zwei weitere Prototypen mit jeweils drei Raptor-Triebwerken gebaut, die bereits robuster als der Starhopper ausfallen sollen, der nicht mehr weiter für Tests verwendet werden wird. Diese beiden Testmodelle sollen in den nächsten Monaten bereits bis zu 20 Kilometer hoch fliegen. Die nächste Prototypengeneration soll dann den Orbit erreichen.



Dieses Youtube-Video zeigt den kurz Testflug von Starhopper.