Kleine Revolution bei Netflix: Konto-Sharing außerhalb des Haushalts – gegen Aufpreis

Hans-Christian Dirscherl

Netflix testet die Möglichkeit, dass Netflix-Kunden auch Personen außerhalb ihres Haushalts mitschauen lassen. Allerdings nur gegen Aufpreis.

Netflix testet die Weitergabe von Netflix-Accounts auch an Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts. Dafür kassiert Netflix dann aber extra. Netflix testet dieses neue Abo-Modell bereits, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag schreibt .

Netflix will damit auf die Tatsache reagieren, dass die Zugangsdaten für Netflix-Konten oft auch von Nutzern außerhalb des angemeldeten Haushalts genutzt werden. Das widerspricht den Nutzungsbedingungen von Netflix, ist aber vielfach gängige Praxis. Netflix will dieses „Sharing“ eines Netflix-Kontos mit Nutzern außerhalb des Haushalts nun also offiziell erlauben – allerdings nur gegen Aufpreis und zunächst nur in einigen wenigen Ländern.

Hierzu kann der Besitzer eines Netflix-Standard- oder Netflix-Premium-Kontos (nicht aber der Nutzer eines Basis-Kontos) weitere „Unterkonten“ („Sub Accounts“) für bis zu zwei Personen, die nicht in dem Haushalt wohnen, hinzufügen. Für jedes dieser Unterkonten wird ein eigenes Profil mit personalisierten Empfehlungen und eigenen Logindaten erstellt. Dafür wird ein Aufpreis fällig.

Außerdem erlaubt Netflix in den Testländern (siehe unten), dass Nutzer der Basis-, Standard- und Premium-Tarife anderen Mit-Nutzern es gestatten, vorhandene Profildaten entweder auf ein neues Konto oder ein Unterkonto für Extra-Mitglieder übertragen zu können – unter Beibehaltung der personalisierten Empfehlungen und der Viewing-History etc.

Hier testet Netflix das neue Angebot

Netflix testet diese beiden neuen Funktionen in den nächsten Wochen bei Netflix-Kunden in Chile, Costa Rica und Peru. In Costa Rica beträgt der Aufpreis pro Unterkonto zum Beispiel 2,99 US-Dollar – das sind umgerechnet rund 2,70 Euro.

Netflix will die Nutzung der neuen Möglichkeiten in den drei Test-Ländern beobachten und erst danach diese Neuerungen weltweit ausrollen.