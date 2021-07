Kickstarter: xScreen - Xbox Series S als Laptop

Michael Söldner

Das Kickstarter-Projekt xScreen will die Xbox Series S durch einen Bildschirm in ein Gaming-Notebook verwandeln.

Vergrößern "xScreen" erweitert die Xbox Series S um einen Bildschirm. © kickstarter.com

Mit der Xbox Series S bietet Microsoft für 299 Euro eine Gaming-Konsole, die alle aktuellen Spiele darstellen kann, obwohl sich die Leistungsfähigkeit deutlich von der 500 Euro teuren Xbox Series X unterscheidet. Das Kickstarter-Projekt „xScreen“ will aus der klobigen Konsole einen handlichen Laptop für Spieler machen. Dazu soll die Microsoft-Konsole um einen weißen Bildschirm erweitert werden. Die Stromversorgung des Bildschirms erfolgt über die Konsole, eine herkömmliche Steckdose muss sich dennoch in der Nähe befinden, da „xScreen“ auf eine Akkulösung verzichtet. Dafür lässt sich der Bildschirm nach unten auf die Konsole klappen, so passt die Hardware in jeden Rucksack.

Das Interesse an diesem ungewöhnlichen Umbau fällt unerwartet hoch aus. Die Kampagne mit dem Ziel von 8.000 Euro wurde schon nach 20 Minuten finanziert. Mittlerweile sind bereits 44.252 Euro von 336 Unterstützern beigesteuert worden. Einen konkreten Erscheinungstermin können die Macher des „xScreen“ noch nicht nennen. Voraussichtlich werde die Hardware aber zwischen Januar und Februar 2022 verfügbar sein. Der Preis fällt mit 200 Euro überschaubar aus. Dafür erhalten Spieler einen ansteckbaren Bildschirm, der direkt in die Anschlüsse der Xbox Series S eingesteckt werden kann. So entfallen lästige Kabel zur Verbindung. Durch zwei Klammern an den Seiten wird der Monitor zusätzlich mit der Konsole verbunden. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 11,6 Zoll bei einer Auflösung von 1080p. Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 60 Hz. Die ist verkraftbar, da nur wenige Spiele auf der Xbox Series S mit bis zu 120 fps laufen. Auch auf Lautsprecher müssen Spieler mit dem „xScreen“ nicht verzichten. Das Gewicht fällt mit 695 Gramm ebenfalls vertretbar aus, selbst wenn man dazu noch die 1,9 kg der eigentlichen Konsole hinzuaddieren muss.

