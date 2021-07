Kickstarter: Tastatur mit großem Touchscreen

Michael Söldner

Über Kickstarter sucht eine chinesische Firma nach Geldgebern für eine Tastatur mit einem 12,6-Zoll-Touchscreen.

Vergrößern Die beiden Tastaturen von Ficihp verfügen über einen Touchscreen mit 12,6-Zoll-Diagonale. © ficihp.com

Für Gamer, Content-Creator oder den Büro-Alltag gibt es bereits spezielle Tastaturen mit Sonderfunktionen. Auf Kickstarter sucht die chinesische Firma Ficihp nach Geldgebern für ein besonders ungewöhnliches Modell: Die beiden Tastaturen Ficihp K1 und K2 verfügen über einen sehr breiten Touchscreen mit 12,6 Zoll in der Diagonale. Dazu kommt das typische QWERTZ-Layout sowie ein USB-Hub. Letztlich unterscheiden sich die Modelle K1 und K2 lediglich in den verbauten Switches. Während in der Ficihp K1 flache Scissor-Switches zum Einsatz kommen, die sonst eher von Tablet-Tastaturen und Notebooks bekannt sind, arbeiten in der Ficihp K2 mechanische Switches. Käufer können sich beim Modell K2 sogar zwischen den Switches Gateron Blue, Brown und Red entscheiden. Je nach Auswahl ist das Tippgefühl eher klickend, taktik oder linear.

Highlight der beiden Tastaturen ist jedoch der 12,6 Zoll große Touchscreen, der über eine Auflösung von 1.920 x 515 Pixeln verfügt. Darauf lässt sich zum Beispiel der Inhalt eines Smartphones anzeigen, welches per USB-C-Kabel mit der Tastatur verbunden wird. Alternativ kann der Bildschirm auch als externer Monitor dienen, wenn die Tastatur beispielsweise an einen Rechner ohne Display angeschlossen wird. Spezielle Treiber oder eine Hersteller-Software seien nicht nötig. Das Interesse der Kunden fällt sehr hoch aus: Anstelle der angepeilten 4.242 Euro wurden bereits 269.571 Euro beigesteuert. Die Finanzierung der beiden Tastaturen ist damit gesichert. Wer sofort bestellt, zahlt etwas weniger. Grundsätzlich sollen die Tastaturen ab August 2021 für 245 Euro (Modell K1) bzw. 271 Euro (Modell K2) angeboten werden.

