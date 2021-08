Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Aus für "MI". Xiaomi bringt keine Smartphones und auch keine anderen Geräte mehr unter diesem Namen.

Vergrößern Keine Mi-Smartphones mehr: Xiaomi beerdigt Mi © Robert Way/Shutterstock.com

Das chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi stellt die bekannte Marke „Mi“ ein. Da dürften sich viele Smartphones-Fans, Xiaomi-Kunden und Marktbeobachter die Augen reiben.

Denn Xiaomi ist nicht irgendwer, sondern mittlerweile der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Und „Mi“ ist die Smartphone-Marke, mit der Xiaomi dieser Erfolg gelang. Laut Lei Jun, dem Mitbegründer und CEO von Xiaomi, steht „Mi“ für zweierlei: “Mobile Internet” und “Mission Impossible.” Seit mittlerweile zehn Jahren verkaufen die Chinesen Smartphones unter dem Mi-Brand. Doch damit ist jetzt Schluss, wie ein Vertreter von Xiaomi XDA-Developers verriet.

Alle kommenden Smartphones werden kein „Mi“ mehr im Namen tragen, so Xiaomi. Das Streichen von „Mi“ im Namen gilt nicht nur für die Mobiltelefone, sondern auch für andere Gerätekategorien von Xiaomi wie Fernseher, Notebooks, Smartwatches, E-Scooter, Saugroboter und so weiter. Viele dieser Geräte tragen bisher das „Mi“ im Namen, doch alle Neuerscheinungen aus den unterschiedlichen Gerätekategorien verzichten von nun an auf das „Mi“.

Damit endet also eine Tradition, die laut XDA Developers Ende 2011 mit dem Mi1 begann, dem ersten Smartphone unter der Markenbezeichnung „Mi“. Das Mi1 besaß einen Qualcomm Snapdragon S3-Chipsatz, 1 GB RAM und einen 4 Zoll großen Touchscreen mit 854×480 Auflösung. Als Betriebssystem kam Android 2.3 Gingerbread mit einem darübergestülpten MIUI zum Einsatz.

Die nächsten Jahre versorgte Xiaomi vor allem den chinesischen Heimatmarkt, expandierte später in weitere asiatische Staaten bis Xiaomi schließlich den weltweiten Verkauf seiner Smartphones begann. Mittlerweile hat Xiaomi Samsung als den weltgrößten Smartphone-Hersteller überholt. Dabei half Xiaomi der Niedergang von Huawei, das lange in Führung lag.

Mi wird durch den Unternehmensnamen Xiaomi ersetzt. Zwei weitere wichtige Markennamen von Xiaomi, nämlich Redmi und Poco, sollen dagegen erhalten bleiben. Wobei Redmi und Poco sogar als eigene Unternehmen auftreten.

Größter Smartphone-Hersteller der Welt: Xiaomi überholt Samsung und Apple

Xiaomi Mi 11 Ultra im Test: Eines der besten Handys auf dem Markt