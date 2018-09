Kein Witz: Scrabble heißt jetzt Buchstaben-Yolo

Mattel benennt den Brettspiel-Klassiker in Deutschland um: Scrabble heißt hierzulande künftig Buchstaben-Yolo...

Vergrößern Scrabble erhält neuen Namen: Buchstaben-Yolo © Mattel

Es klingt wie ein Aprilscherz, ist allerdings keiner: Das seit Jahrzehnten bekannte und beliebte Buchstaben-Brettspiel Scrabble erhält in Deutschland einen neuen Namen. Wie der Rechteinhaber Mattel mitteilt , heißt Scrabble hierzulande ab sofort Buchstaben-Yolo. Man müsse nicht jeden Trend mitmachen, aber mit der Zeit mitgehen. Damit begründet Mattel die Namensänderung.

"Zum 70. Jubiläum wagt das seit vielen Generationen beliebte Brettspiel Scrabble einen Neuanfang und unterzieht sich einer Verjüngungskur: Aus Scrabble wird in Deutschland das neue„Buchstaben-Yolo", so Mattel. Wer mit "Yolo" nichts anfangen kann: Es ist Jugendlichen-Slang für "You Only Live Once" also "Du lebst nur einmal". Im Jahr 2012 war "Yolo" zum Jugendwort des Jahres gewählt worden.

In der Erklärung verweist Mattel darauf, dass "Sprache wandelbar" sei. Anne Polsak, Unternehmenskommunikation bei Mattel Deutschland, erklärt: "Heutzutage wird in der Gesellschaft teilweise ganz anders gesprochen als noch vor 70 Jahren und das liegt nicht zuletzt an den vielzähligen Jugendlichen mit ihren kreativen Wortkreationen" und fügt hinzu: "Als Herausgeber von Scrabble beobachten wir diese Entwicklungen natürlich mehr denn je und haben uns letztlich dazu entschlossen, zeitgemäß zu agieren und vielleicht den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen."

Außer der Umbenennung soll sich am Spiel nichts ändern. Auch beim Buchstaben-Yolo gilt also das Prinzip Buchstaben legen, um Punkte zu kassieren.

Scrabble auch in den USA in den Schlagzeilen

Im englischsprachigen Raum werden in Scrabble - ja, dort heißt das Spiel auch weiterhin so - Änderungen eingeführt, die für Gesprächsstoff sorgen. Dem offiziellen Scrabble-Wörterbuch wurden dort über 300 Wörter hinzugefügt, deren Nutzung in Scrabble künftig erlaubt ist. Darunter das Wort "OK", das bisher nicht erlaubt war. Die englische Sprache kennt kaum ein Wort, bei dem nach einem "Q" kein "U" folgt. Entsprechend schwierig war es, ein Wort zu bilden, wenn man nur ein "Q" besaß. Das ändert sich nun mit dem Wort "Qapik", einer monetären Einheit in Aserbaidschan. Wer in der englischen Fassung das neu zugelassene Wort "Bizjet" legt, der kann gleich 120 Punkte kassieren. "Bizjet" bezeichnet ein Flugzeug, das von Unternehmen für ihre Geschäfte eingesetzt wird. Ebenfalls erlaubt ist nun das Legen des Wortes "facepalm"...