Kein Witz: 25 Zoll großer E-Ink-Monitor mit 16 Graustufen und ohne Farben

Der Dasung Paperlike 253 ist ein 25,3 Zoll großer Bildschirm, der weit über 1000 Euro kostet. Er kann aber nur 16 Graustufen darstellen!

Ein Monitor, der gerade einmal 16 unterschiedliche Graustufen darstellen kann. Das ist der Dasung Paperlike 253. Er verwendet ein E-Ink-Display, so ähnlich wie man es vom Kindle kennt . Der besondere Vorteil dieses auf den ersten Blick so völlig antiquiert aussehenden Bildschirms: Er soll die Augen schonen.

Laut Hersteller Dasung soll der 16:9-Bildschirm überhaupt nicht flackern und kein blaues Licht abgeben. Blaues Licht wird von Kritikern als schädlich für die Augen angesehen, allerdings gibt es durchaus Augen-Experten, die dem widersprechen: Augen-Experten - blaues Licht schadet weder Augen noch Schlaf - nur "Blauer Blödsinn“.

Stattdessen wird die Bildschirm-Oberfläche mit einem altmodischen Frontlicht beleuchtet (ähnlich wie eben bei einigen E-Readern). Die Bildwiederholrate gibt der Hersteller nicht an, aber das Display kann im Text-, Grafik- oder Videomodus betrieben werden, wobei das Unternehmen ein Turbo"-System für schnelle Bildwiederholraten und geringe Latenzzeiten anpreist. Vermutlich ist die Geschwindigkeit des E-Ink-Panels etwas geringer als die üblichen 60 Hertz. Zielgruppe dieses Dasung Paperlike 253 sind Menschen, die viel Text am Bildschirm lesen.

Der 16-Graustufen-Monitor hat eine Bildschirmdiagonale von 25,3 Zoll und löst mit 3200 x 1800 Bildpunkten auf. Er kann nach dem bekannten VESA-Standard befestigt und mit einem verstellbaren Standfuß aufgestellt werden. An der Rückseite finden Sie Anschlüsse für HDMI, DisplayPort und USB-C sowie drei USB-A-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse.

Der Preis ist allerdings heftig: Umgerechnet rund 1270 Euro kostet der 16-Graustufen-Monitor in China und in Japan wird er offensichtlich für zirka 2.213 Euro verkauft, wie die Kollegen unserer Schwesterpublikation PC-World recherchiert haben. Laut Toms Hardware ist der Dasing Paperlike 253 nur in China und in Japan erhältlich.