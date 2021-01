Hans-Christian Dirscherl

Netflix stellt den Support für bestimmte Konsolen von Nintendo ein. Es gibt aber noch eine Gnadenfrist.

Vergrößern Kein Netflix mehr auf diesen Nintendo-Geräten © L.Onik/Shutterstock.com

Der Streamingdienst Netflix stellt den Support für einige Nintendo-Geräte ein. Laut dem Nintendo-Kunden-Support wird die Netflix-App ab dem 30. Juni 2021 nicht mehr auf verschiedenen Ausführungen von Nintendo 3DS und Wii U laufen. Konkret sind diesen Gaming-Konsolen betroffen: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe und Wii U Basic.



Netflix hat seine App aus dem Nintendo eShop auf Wii U und Nintendo 3DS Family-Systemen bereits am 31. Dezember 2020 entfernt. Seitdem steht die Netflix-App für neue Nutzer nicht mehr zur Verfügung. Nur solche Nutzer, die die Netflix-App bereits einmal auf ihre Konsole heruntergeladen hatten und bei denen somit die Netflix-App mit dem Nintendo-Konto bereits verbunden ist, können die Netflix-App auch nach dem 31.12.2020 noch einmal herunterladen.



Wer die App derzeit installiert hat, kann Netflix auf Nintendo 3DS und Wii U noch empfangen. Doch die Uhr tickt: Denn am 30. Juni 2021 lässt sich die Netflix-App dann auf keinem der oben genannten Geräte noch nutzen.

Für die aktuelle Nintendo Switch steht die Netflix-App dagegen nicht zur Verfügung.



Streaming: Netflix, Prime Video, Disney+ & Co. im Vergleich



Netflix erhöht Abo-Preise in Deutschland



Netflix: Jede Woche eine neue Film-Premiere



Netflix: Schluss mit Gratis-Probemonat in Deutschland



Netflix: Gratis-Monat ist wieder zurück - aber ganz anders!



Netflix erhöht Abo-Preise in Österreich



Netflix Deutschland erhöht die Preise



Streaming: Netflix, Prime Video, Disney+ & Co. im Vergleich