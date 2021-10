Kein Geld für neuen PC? "PC Building Simulator" gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Damit basteln Sie jeden Traum-PC gratis: Der Spielehit "PC Building Simulator" ist kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: PC Building Simulator © Epic Games Store

PC-Komponenten sind knapp, Grafikkarten unerschwinglich teuer, was tun? Die Lösung könnte das Spiel "PC Building Simulator" sein, welches seit einiger Zeit erhältlich ist. Hier können Sie nach Herzenslust eigene Gaming-PC- und Business-PC-Rechner bauen.



Und jetzt auch gratis, denn das PC-Spiel "PC Building Simulator" im Wert von 16 Euro ist hier im Epic Games Store gratis erhältlich. Und das noch bis zum 14. Oktober, 17 Uhr deutscher Zeit. Das Angebot kommt bei den Gamern hervorragend an. Wie Epic in einem Tweet mitteilt, sicherten sich in den ersten 24 Stunden über 4 Millionen Spieler das Spiel und fügten es damit ihrer Epic-Games-Bibliothek hinzu.

Kostenlos ist die Basis-Version von "PC Building Simulator". Aufgrund des großen Erfolgs der Aktion wurden auch die Preise für die diversen Add-Ons um bis zu 50 Prozent reduziert.

Das Spiel richtet sich sowohl an PC-Bauprofis als auch Einsteiger. Und das dabei gesammelte Wissen kann auch in der Realität eingesetzt werden, wenn dann wieder der Bau von Gaming-PCs erschwinglicher wird. PC-Neulinge erhalten im "Wie baue ich einen PC"-Modus alle Grundlagen. Fortgeschrittenere Nutzer können sich in den Karrieremodus (mit vorgegebenen Budgets, Aufgaben) oder Free-Build-Modus stürzen. Im letzteren gilt: Geld spielt keine Rolle.

Ein Blick in die Add-Ons lohnt sich auch. Für 4,99 statt 9,99 Euro erhalten Sie noch bis zum 14. Oktober beispielsweise das Add-On "Esports Extension". Hier werden Sie zum Technik-Chef eines Esports-Teams und müssen diesem mit ihrem PC-Bau-Know zum Erfolg verhelfen. Dabei gilt es natürlich die Budgets und Sponsoren-Anforderungen einzuhalten.



Darum geht´s in dem Spiel:



Gründe und erweitere deinen eigenen Computerservice, während du gleichzeitig lernst, PCs zu bauen und Probleme zu diagnostizieren und zu reparieren. Mit lizenzierten Komponenten aus der echten Welt und einer umfassenden Hard- und Softwaresimulation kannst du deinen ultimativen PC planen und lebendig werden lassen.