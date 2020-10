Kauf-Warnung: Neuer Gaming-PC von Aldi ist unverschämt teuer

Michael Schmelzle

Der Medion Erazer Engineer P10 eignet sich ist dank der Kombi aus Intel Core i7-10700 und Nvidia Geforce RTX 2060 SUPER fürs Full-HD-Gaming mit aktiviertem Echtzeit-Raytracing. Wir sagen Ihnen, was sonst noch in dem Spiele-PC steckt - und warum der Preis von 1454 Euro alles andere als günstig ist.

Vergrößern Für 1454 Euro bei Aldi: Medion Erazer Engineer P10 © Medion

Der neue Aldi-PC Medion Erazer Hunter Engineer P10 kostet inklusive 16% MwSt. stolze 1454 Euro. Dafür bekommen Sie lediglich Spiele-Leistung fürs Full-HD-Gaming - immerhin mit der Option, auch Echtzeit-Raytracing mit flüssigen Bildwiederholraten aktivieren zu können. Für die dafür nötige Power sorgt der bis zu 4,8 GHz schnelle Achtkerner Intel Core i7-10700 und einer Grafikkarte mit Nvidia Geforce RTX 2060 SUPER inklusive 8 GB GDDR6-Videospeicher. Dazu gibt's 16 GB RAM und eine 1 TB große PCI-Express-SSD.

Maximale FPS fürs Geld: Gaming-PC von 300 bis 3000 Euro selber bauen

Die Hardware verpackt Aldi in den Midi-Tower In Win 301C mit Glas-Sichtfenster und integrierter LED-Beleuchtung. Das Gehäuse bietet am Front-Panel Anschlüsse für 2x USB-A 3.0, 1x Kopfhörer und 1x Mikrofon. Rückseitig stehen beim Erazer-Modell 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 1x GBit-LAN, 1x HDMI, 1x DVI-D, 3x DisplayPort, 1x 7.1-Audio-Out und 1x Audio-In zur Verfügung. Bereits vorinstalliert ist Windows 10 Home. Der Medion Erazer Engineer P10 ist ab dem 1. November 2020 bei Aldi Nord für 1454 Euro online bestellbar.



Einschätzung : Der Medion Erazer Engineer P10 ist viel zu teuer. So bekommen Sie beispielsweise mit dem CAPTIVA R50-669 Gaming-PC (AMD Ryzen 5 3600, RTX 2070 SUPER, 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 240 GB SSD) einen Spiele-PC für nur 1059 Euro , der sich bereits fürs WQHD-Gaming eignet. Und für nur 1499 Euro ist mit dem Gamer PC i7-10700 mit RTX2080Super (Intel Core i7-10700, RTX 2080 SUPER, 16 GB RAM, 2000 GB HDD, 500 GB SSD) sogar schon ein Spiele-PC fürs 4K/UHD-Gaming zu haben. Beide Alternativen kommen zwar ohne Betriebssystem, aber bei unserem Aktionsangebot gibt's Windows 10 für nur 39,99 Euro - ganz legal.

Fazit: Finger weg vom Medion Erazer Engineer P1 - man reibt sich die Augen und fragt sich, was Aldi sich dabei gedacht hat!