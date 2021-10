Katastrophen-Warnungen ins Auto via Navi: Dauert noch etwas

Hans-Christian Dirscherl

Künftig sollen Katastrophen-Warnungen direkt über das Navigationssystem im Auto ausgespielt werden. Möglich macht das TPEG2-EAW. Update 14.10.: Bis Katastrophenwarnungen via TPEG2-EAW tatsächlich genutzt werden können, dürfte es noch etwas dauern!

Vergrößern Katastrophen-Warnungen direkt ins Auto – via Navi © M. Volk/Shutterstock.com

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat mitgeteilt, dass die Erprobung zum Ausspielen von Warnmeldungen über Navigationsgeräte abgeschlossen worden sei. Mit der Erweiterung des Dateiformates TPEG (Transport Protocol Experts Group) können Warnmeldungen zu Gefahrenlagen künftig direkt über das Navigationssystem im Auto ausgespielt werden.

TPEG2-EAW

Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen verbauen TPEG bereits in ihren Fahrzeugen. Mit der TPEG-Technologie werden bisher aber nur Stauwarnungen und Verkehrsmeldungen direkt in das Navigationssystem des Autos gespielt. Die neue Entwicklung TPEG2-EAW ermöglicht es dagegen neben Verkehrsinformationen künftig auch offizielle Warnmeldungen der Leitstellen, beispielsweise über Unwetter oder Waldbrände, direkt auf das Navigationssystem im Auto zu senden. EAW steht dabei für "Emergency Alerts and Warnings".

TPEG2-EAW-Warnungen können sowohl über DAB+ als auch über mobile Internetkanäle verbreitet werden, wie das BBK erklärt. Mithilfe der neuen TPEG-basierten Wiedergabe von Warnmeldungen sollen Reisende dann sicher und schnell im Auto gewarnt werden. Durch diese Warnungen soll Reisenden dabei geholfen werden, eine sichere Route für die Weiterfahrt zu wählen. Die Ausgabe erfolgt laut BBK mehrsprachig.

Erprobung von TPEG2-EAW

Seit 2019 wurde die neue Anwendung TPEG2-EAW für einen Dienst in Deutschland unter Mitwirkung des BBK entwickelt und erprobt. Die Erprobung der Technologie wurde Ende September 2021 erfolgreich abgeschlossen und bestätigt die Eignung von TPEG2-EAW für die Warnung der Bevölkerung. Die bereits als Grundlage entwickelte Spezifikation wird nun aktualisiert und der International Standard Organisation (ISO) als Vorlage für die weltweite Normung der Technologie vorgelegt.

Der neue auf von TPEG2-EAW basierende Dienst wurde offiziell auf dem ITS-Weltkongress am 12. Oktober 2021 in Hamburg vorgestellt. Die Einführung in die Navigationssysteme soll danach kontinuierlich erfolgen. Das schreibt zumindest das BBK. Doch eine erste Anfrage von pcwelt.de bei mehreren Automobilherstellern und Produzenten von Navigationsgeräten zeigt, dass TPEG2-EAW keinesfalls sofort in den Navigationsgeräten zur Verfügung stehen wird. Zudem dürften bereits vorhandene Navigationsgeräte vermutlich nicht nachgerüstet werden. Sobald uns genaue Angaben zum Stand der Entwicklung und Einführung von TPEG2-EAW vorliegen, tragen wir diese hier nach.



Immer mehr Warnkanäle stehen zur Verfügung

Neben Cell Broadcast , das lange Zeit in Deutschland für Katastrophenwarnungen nicht verwendet wurde, ist TPEG2-EAW nun der zweite neue Warnkanal, dessen Einführung beschlossen wurde und dessen schnelle Umsetzung nun erfolgen soll. Sowohl Cell Broadcast als auch die neue TPEG-Technologie sollen problemlos und schnell an das vom BBK zur Verfügung gestellte Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen werden können.

