Karl Klammer feiert Comeback - in Microsoft Teams

Microsoft Whiteboard ist ein digitales Whiteboard in Teams-Meetings, das den Meeting-Teilnehmern ermöglicht, direkt in der Anwendung zusammenzuarbeiten.

Data Loss Prevention (DLP) in Chats und Unterhaltungen ermöglicht Kunden, sensible Informationen in Chats und Kanalgesprächen zu erkennen, automatisch zu schützen und zu überwachen.

Live-Events ist eine neue Funktion in Microsoft 365, mit der jeder Live- und On Demand-Events erstellen kann, um Videos und interaktive Diskussionen an Mitarbeiter, Kunden und Partner in Microsoft Teams, via Stream oder Yammer auszustrahlen. Bis zu 10.000 Teilnehmer können mitmachen.