Käufer einer GeForce-RTX-Grafikkarte erhalten Call of Duty: Modern Warfare

Sebastian Schenzinger

Acitivion und Infinity Ward veröffentlichen am 25. Oktober einen, der am meist erwarteten Titel, den First-Person-Shooter Call of Duty: Modern Warfare. Dank Zusammenarbeit mit Nvidia unterstützt der Blockbuster Echtzeit-Raytracing und sorgt somit für ein noch immersiveres Spieleerlebnis. Und das Beste: beim Kauf einer RTX-Grafikkarte erhalten Sie das Spiel kostenlos dazu.

Vergrößern Call of Duty: Modern Warfare erhalten Sie aktuell beim Kauf einer GeForce-RTX-Grafikkarte kostenlos dazu.

Ab dem 25. Oktober ist endlich der nächste Titel aus der populären Spielereihe Call of Duty erhältlich: Modern Warfare. Wer es gar nicht mehr abwarten kann, erhält die Chance das Spiel ab dem 19. September in der Beta Phase zu testen. Zunächst erhalten nur die Vorbesteller Zugriff auf die Vorabversion, ab dem 20. September ist die Open Beta dann für jederman frei zugänglich. Alle Infos zu der Open Beta finden Sie hier . Nvidia veröffentlichte hierfür bereits vor einer Woche einen Game-Ready-Treiber, um von der ersten Minute an ein optimales Spieleerlebnis zu gewährleisten.

Aber eventuell müssen Sie Call of Duty: Modern Warfare gar nicht kaufen. Sollten Sie aktuell mit dem Gedankan spielen, eine neue GeForce-RTX-Grafikkarte zu erwerben, bekommen Sie jetzt noch einen extra Anreiz dafür. Ab heute bekommen Käufer einer RTX-Grafikkarte, respektive eines Notebooks oder Fertig-PCs mit RTX-Grafikkarte den neuesten Ableger der CoD-Reihe nämlich kostenlos oben drauf. Folgende GPUs sind für das GeForce RTX Call of Duty: Modern Warfare Bundle qualifiziert: GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER oder 2060.

Vergrößern Call of Duty: Modern Warfare setzt auf Raytracing © Nvidia

Da Nvidia als offizieller PC-Partner direkt an der Entwicklung mit beteiligt ist, können Sie mit Ihrer RTX-Grafikkarte im Spiel Zusatz-Grafik-Funktionen wie Echtzeit-Raytracing oder Nvidia Adapative Shading aktivieren. Mit der Echtzeit-Raytracing-Technik stehen den Spieleentwicklern ganz neue Möglichkeiten offen, wodurch sich die erreichte Bildqualität deutlich erhöht. Mit dem auf der Gamescom veröffentlichten Trailer können Sie bereits jetzt erahnen, welche Grafikpracht Sie im Spiel erwartet.

Mehr Informationen zu der Aktion erhalten Sie im RTX-Bundle-Trailer von Nvidia.