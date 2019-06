Kabounce: Cooles Multiplayer-Spiel gratis auf Steam

Panagiotis Kolokythas

Nur noch für kurze Zeit ist auf Steam das Multiplayer-Flipperspiel Kabounce gratis erhältlich. Hier geht´s zum Geschenk.

Vergrößern Derzeit gratis auf Steam: das Mehrspieler-Flipperspiel Kabounce © Steam / Stitch Heads Entertainment

Auf der Online-Spieleplattform Steam ist aktuell und nur noch bis 19 Uhr das Spiel Kabounce im Wert von 14,99 Euro kostenlos erhältlich. Das Spiel stammt von Stitch Heads Entertainment und wurde im Mai 2018 veröffentlicht. Bei Kabounce handelt es sich um ein Mehrspieler-Flipperspiel, welches die Entwickler wie folgt beschreiben:



Kabounce ist ein schnelles Mehrspieler-Flipperspiel, in dem du den Ball steuerst. Lass deine Kugel sich drehen und abprallen, um unglaubliche Geschwindigkeiten zu erreichen oder schwinge dich auf zu Plattformrouten in der Luft, um deine Gegner mit Angriffen von oben zu überraschen!

In Kabounce treten bis zu acht Spieler über eine Internet-Verbindung gegeneinander an. Lokal im Splitscreen können bis zu vier Spieler gegeneinander spielen. Im "Time Attack"-Modus darf man dann auch noch sein Geschick unter Beweis stellen und dabei parcours-artige Level absolvieren. Das Spiel ist auch für Playstation 4 erhältlich und bietet eine Crossplay-Unterstützung, so dass PC-Spieler auch gegen Konsolen-Spieler antreten dürfen.

Bei der Steam-Community kommt Kabounce in den Bewertungen sehr gut an: Die Käufer haben das Indie-Spiel im Schnitt mit "Sehr positiv" bewertet. Mit der Gratis-Aktion erhält Kabounce sicherlich eine höhere Aufmerksamkeit, was künftig dafür sorgen dürfte, dass im Multiplayer-Modus auf den Servern auch mehr los ist.



Für das Spielen von Kabounce empfehlen die Entwickler ein Windows-10-System mit einer Quadcore-CPU, die mit mindestens 2,4 Gigahertz getaktet ist. Außerdem sollten im Rechner 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine Radeon-R9-280X-Grafikkarte (oder vergleichbar oder besser) stecken und mindestens 4 Gigabyte Festplatten-Speicherplatz zur Verfügung stehen.

Gratis auf Steam: Kabounce (Angebot endet am 24. Juni um 19 Uhr)