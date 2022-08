KI macht hochgeladene Fotos schärfer und hochaufgelöst

Michael Söldner

Ein kostenlosen Angebot verbessert alte oder leicht unscharfe Fotos per KI in ihrer Auflösung und Schärfe.

Vergrößern Am Beispiel des Retro-Spiels “Doom" wird schnell ersichtlich, was die KI kann. © idsoftware.com

Wer auf dem Dachboden alte Fotos aus der Familiengeschichte gefunden hat oder einen Schnappschuss für einen Ausdruck optimieren will, sollte sich die folgende Webseite näher anschauen. Die schlicht als “Photo restoration with GFP-GAN“ getaufte Internetseite setzt alte oder unscharfe Fotos per künstlicher Intelligenz neu in Szene. In wenigen Sekunden werden die hochgeladenen Fotos durch Algorithmen optimiert, das Ergebnis sind deutlich schärfere und höher aufgelöste Bilder.

Vorher-Nachher-Vergleich

Das Hochladen des eigenen Bildes verläuft simpel: Unter “Choose file“ kann eine Datei von der Festplatte ausgewählt werden. Ein Klick auf den blauen Button mit der Aufschrift “Restore photo“ sorgt dafür, dass die KI im Hintergrund mit der Optimierung des Fotos beginnt. Nach wenigen Sekunden steht das Ergebnis zum Download bereit. Praktischerweise bietet die Webseite einen Vorher-Nachher-Vergleich an. Hier lässt sich schnell erkennen, ob die KI ihre Arbeit gut gemacht hat.

Alte Fehler ausgleichen

Die Schärfe des optimierten Fotos liegt tatsächlich deutlich über der des Ausgangsmaterials. Zwar wirkt das Ergebnis aufgrund der Optimierungen teilweise unecht, dafür werden Details sichtbar, die normalerweise nur als Unschärfe sichtbar waren. Speziell bei alten Fotos aus früheren Zeiten beeindruckt das Ergebnis, gerade wenn der damalige Fotograf Fehler bei der Aufnahme gemacht hat, die zu einer Unschärfe geführt haben.

Ausprobieren!

Die Webseite lässt sich auch mit bekannten Fotos aus der Vergangenheit füttern. Wer will kann hier also seine liebsten Persönlichkeiten optimieren lassen. Leider erzielt die KI nicht bei jedem Ausgangsmaterial ein gutes Ergebnis. Einige Verbesserungen sind beachtlich, andere kaum sichtbar. Hier hilft nur Ausprobieren.



