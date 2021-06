KI komplettiert Rembrandts Nachtwache

Denise Bergert

Mit künstlicher Intelligenz und Recherche ist es Wissenschaftlern gelungen, den Beschnitt von Rembrandts Nachtwache rückgängig zu machen.

Vergrößern Rembrandts Nachtwache ist nun wieder komplett. © Rijksmuseum Amsterdam

Wissenschaftlern ist es gelungen, Rembrandt von Rijns Die Nachtwache mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und mühsamer Recherche wieder in seiner Originalgröße darzustellen . Das Gemälde wurde 1642 fertiggestellt und hing im Hauptquartier der Büchsenschützen, die auf Die Nachtwache dargestellt werden. 1715 wurde das Gemälde in das Paleis op de Dam auf dem Amsterdamer Dam gebracht, das damals als Rathaus diente. In einem Saal des ersten Obergeschosses sollte Die Nachtwache zwischen zwei Türen aufgehängt werden. Um in diesen beengten Platz zu passen, wurde das Gemälde an allen vier Seiten beschnitten.

Mehr als dreihundert Jahre nach dem Beschnitt, konnten diese vier entfernten Abschnitte nun rekonstruiert werden. Für ihre Arbeit benutzten die Forscher eine kleinere Kopie des Originals, die seinerzeit von Gerrit Lundens gemalt wurde. In zwei Jahren wurden Scans, Röntgenbilder und 528 digitale Belichtungen benutzt, um ein KI-Modell zu trainieren, das Rembrandts Malstil imitieren sollte, um die fehlenden Ränder mit Hilfe der kleineren Kopie von Lundens aufzufüllen. „Rembrandt hätte es bestimmt schöner gemacht, aber das hier kommt dem sehr nahe“ , erklärt Taco Dibbits, Direktor des Rijksmuseum in Amsterdam. Dort wird das Gemälde nun zusammen mit den ergänzten Randstreifen ausgestellt.