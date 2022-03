KFA2 Geforce RTX 3070 Ti zum Top-Preis bei Media Markt und Saturn

René Resch

Die Händler Media Markt & Saturn bieten aktuell eine Geforce RTX 3070 Ti zum recht günstigen Preis. Sie sparen 10 Prozent.

Vergrößern Media Markt & Saturn: KFA2 Geforce RTX 3070 Ti zum Top-Preis © Media Markt / Saturn

Die Grafikkartenpreise erholen sich langsam, gute Angebote sind dennoch noch recht rar. Bei Media Markt & Saturn erhalten Sie allerdings aktuell einen guten Deal zur KFA2 Geforce RTX 3070 Ti. Diese erhalten Sie bei den Elektrofachhändlern aktuell zum Angebotspreis von nur 799 statt 889 Euro - Sie sparen rund 10 Prozent.

KFA2 Geforce RTX 3070 Ti SG 1-Click OC 8 GB LHR © KFA2 KFA2 Geforce RTX 3070 Ti SG 1-Click OC 8 GB LHR (37ISM6MD4BSK). Aktuell bei Media Markt und Saturn zum Angebotspreis von 799 statt 849 Euro. Deal-Preis: 799 statt 899 Euro bei Saturn - Media Markt



Dass es sich hierbei um einen guten Deal handelt, zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Die KFA2-Geforce RTX 3070 Ti erhalten Sie aktuell bei keinen anderen Händlern günstiger.



Weitere spannende Grafikkarten-Deals

Die Preise von GPUs sind in den letzten Wochen sehr signifikant gefallen, wobei die RX 6500 XT als erste GPU ihre UVP erreicht hat. In unserem zugehörigen Artikel verraten wir, wo Sie die RX-6000- und RTX 3000-GPUs derzeit am günstigsten erwerben können:

GPU-Preise stark am fallen: Hier gibt es die günstigsten RTX 3000 / RX6000 Angebote



