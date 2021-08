Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Das Windows-10-Update KB5005033 entwickelt sich immer mehr zum Albtraum der Windows-Nutzer. Es verursacht Probleme mit einer beliebten Tastenkombination.

Vergrößern KB5005033: Windows-10-Update killt ALT+TAB © FrameStockFootages/Shutterstock.com

Der Windows-10-Patch KB5005033 bereitet noch mehr Probleme, als bisher bekannt war. Demnach lässt KB5005033 nicht nur die Performance bei Spielen einbrechen und führt zu stotternden Spielabläufen. Sondern das Windows-10-Update setzt auch die bekannte Tastenkombination ALT+TAB teilweise außer Gefecht. Zumindest bei einigen Windows-10-Rechnern soll das der Fall sein, wie die IT-Nachrichtenseite Windowslatest berichtet .

Mit der Tastenkombination Alt+Tab wechselt man bekanntlich zwischen den geöffneten Fenstern auf einem Windows-Rechner. Sobald man die Tastenkombination loslässt, kommt das gerade aktuelle Windows-Fenster in den Vordergrund. Hat man aber KB5005033 auf der Windows-10-Maschine installiert, so kann es passieren, dass Alt+Tab den Benutzer auf den Windows-Desktop bringt, anstatt zum ausgewählten Spiel beziehungsweise zur ausgewählten App. Dieses Problem tritt anscheinend dann auf, wenn man mit Alt+Tab zwischen Spielen und Anwendungen umschalten will. Und zwar dann, wenn die Spiele im Vollbildmodus geöffnet werden.

Dann kann es anscheinend auch passieren, dass der Benutzer nur noch einen schwarzen Bildschirm sieht, wenn er via Alt+Tab zu einem Spiel im Vollbildmodus wechseln will. Es gibt dann laut Windowslatest keine Möglichkeit mehr zu dem Spiel zurückzukehren. Dieses Problem sowie ähnliche unerwünschte Verhaltensweisen hatten einige Nutzer bereits bei der Preview-Version dieses Updates bemerkt.

Sie müssen den Patch KB5005033 aber nicht zwangsläufig deinstallieren, um dieses Problem zu lösen. Sondern es soll laut Windowslatest wohl auch helfen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken und dann zum Menüpunkt „Nachrichten und Interessen“ scrollen und diese Funktion nun ausschalten. Danach sollte die Alt+Tab-Funktion wieder in gewohnter Weise funktionieren.

Alternativ können Sie in den Windowseinstellungen natürlich auch das Update KB5005033 entfernen.

