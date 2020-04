Just Cause 4 (PC) gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es wieder zwei kostenlose Spiele. Darunter auch das Action-Adventure-Spiel Just Cause 4.

Vergrößern Just Cause 4 (PC) ist aktuell gratis im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store

Lust eine Revolution gegen einen Diktator anzuzetteln? Dann hat der Epic Games Store genau das richtige Angebot. Noch bis zum 23. April, 16:59 Uhr ist dort nämlich das PC-Spiel Just Cause 4 gratis erhältlich. Als zweites Spiele-Geschenk erwartet Sie dann noch das Spiel Wheels of Aurelia. Wie immer dürfen die Spiele während der Laufzeit der Aktion der eigenen Epic-Games-Bibliothek hinzugefügt werden und verbleiben dort dann auch dauerhaft.

Just Cause 4 von Avalanche Studios (Publisher: Square Enix) erschien im Dezember 2018 und war zuletzt im Epic Games Store für 24,99 Euro erhältlich. Der Third-Person-Shooter bietet eine riesige, offene Welt, die zu Fuß, mit Autos, Motorrädern, Flugzeugen, Helikoptern oder Booten erkundet werden darf. Auch im vierten Teil der Reihe übernimmt der Spieler wieder die Rolle des abtrünnigen Agenten Rico Rodriguez, der auf einer riesigen Insel landet, die von einem skrupellosen Militärapparat namens Schwarze Hand tyrannisiert wird. Rodriguez hilft der Bevölkerung im Kampf gegen die Schurken und verfolgt außerdem auch noch Ziel, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Und auch in Just Cause 4 darf Rodriguez wieder mit Wingsuit und Greifhaken so richtig Chaos anrichten und mit einem üppigen Waffenarsenal hantieren.



Vergrößern Gratis im Epic Games Store erhältlich: Wheels of Aurelia © Epic Games Store

Beim ebenfalls eine Woche lang gratis erhältlichem Spiel Wheels of Aurelia (Wert: 8,19 Euro) erwartet die Spieler laut Angaben der Entwickler ein "immersiver Road Trip entlang der düsteren Westküste Italiens in den wilden 1970ern". Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Leila, die als kühne und wagemutige Frau beschrieben wird, die gerade eine turbulente Zeit in der italienischen Geschichte durchlebt. Dabei erfährt der Spieler dann auch mehr über die Vergangenheit von Leila.

