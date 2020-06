Jump Rope Challenge gratis für Nintendo Switch erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Nintendo schenkt den Switch-Besitzern mit Jump Rope Challenge ein Spiel, welches zu mehr Bewegung animieren soll.

Vergrößern Nintendo verschenkt Jump Rope Challenge für die Switch © Nintendo

Nintendo schenkt allen Besitzern einer Nintendo-Switch-Konsole ( hier günstigster Preis im PC-WELT-Preisvergleich ) das Spiel Jump Rope Challenge. In einem Tweet fordert Nintendo die Gamer dazu auf, mit dem Mini-Spiel mal eine sportliche Pause einzulegen und verknüpft dies mit einer Challenge: Man soll die beiden Joy-Con-Controller jeweils in eine Hand nehmen, das Spiel auf der Switch starten und dann pro Tag mindestens 100 Mal so springen und die Arme bewegen als würde man seilspringen.

Auf dem Bildschirm ist ein niedliches Häschen zu sehen, welches die Bewegungen des Spielers nachahmt und die Sprünge zählt. Die Punktzahl kann erhöht werden, indem man zur richtigen Zeit hochspringt und dabei auch die Arme entsprechend kreisen lässt. Die tägliche Herausforderung ist geschafft, wenn man mindestens 100 Sprünge absolviert hat. Das Spiel führt auch ein Tagebuch über die jeweils geleisteten Sprünge. Auf Wunsch kann das Spiel zu Zweit gespielt werden: Jeder kann dann einen Joy-Con-Controller in die Hand nehmen und seilspringen. Die gelungenen Sprünge beider Personen werden dann für die Punktzahl addiert.

Es soll auch Nintendo-Switch-Besitzer geben, die geräuschempfindliche Nachbarn unter sich wohnen haben. Die Empfehlung seitens Nintendo lautet hier: "Falls du befürchtest, dass du beim Spielen zu viel Lärm machst, kannst du zum Andeuten des Seilsprungs auch nur deine Knie beugen oder deine Arme bewegen, um deinem Körper so etwas Bewegung zu verschaffen."

Laut Angaben von Nintendo wurde Jump Challenge Rope von einem kleinen Team von Nintendo-Entwicklern während ihrer Home-Office-Zeit entwickelt, um zu kleinen Pausen zur Bewegung zu animieren.

Jump Rope Challenge ist nur für einen begrenzten Zeitraum bis Ende September 2020 über den Nintendo eShop erhältlich. Mehr Infos zum Gratis-Spiel Jump Rope Challenge finden Sie hier bei Nintendo.

