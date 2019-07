Juli-Rabatte im PSN mit 154 Spielen

Michael Söldner

Im Juli gewährt Sony Rabatte von bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Spiele - vom Blockbuster bis zum Indie-Game.

Vergrößern Die Juli-Rabatte im PSN umfassen 154 Spiele, die bis zu 70 Prozent günstiger angeboten werden. © playstation.com

Im Sommer verbringen meist weniger Menschen ihre Zeit vor der Spielkonsole. Dies will Sony mit den Juli-Rabatten im PSN ändern. Diese umfassen 154 im Preis gesenkte Spiele, darunter große Blockbuster, aber auch viele Indie-Games finden sich unter den Rabatten. So kostet das 2017 veröffentlichte Assassin's Creed Origins derzeit 20 statt 70 Euro. Battlefield 5 in der Deluxe Edition wird anstelle von 90 Euro für 35 Euro angeboten. Auch bei dem Ende 2018 veröffentlichten Landwirtschafts-Simulator 19 lassen sich 30 Prozent sparen, das Spiel kostet dadurch noch 35 Euro.

Sportspielfans kommen hingegen mit UFC 3 Deluxe Edition (20 Euro), FIFA 19 Champions Edition (25 Euro), NBA Live 19 (10 Euro), Dirt Rally 2.0 (35 Euro) oder Tour de France 2018 (15 Euro) auf ihre Kosten. Wer eher ungewöhnliche Spiele bevorzugt, sollte dem schrägen Rollenspiel South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe für 20 statt 60 Euro eine Chance geben. Mit schwerem Gerät durch den Wald geht es in MudRunner für 15 statt 35 Euro. Fans komplexer Wirtschaftssimulationen kommen hingegen mit Tropico 5 für 7 statt 30 Euro auf ihre Kosten. Für VR-Spieler haben die Juli-Rabatte diesmal leider nichts zu bieten. Alle Juli-Rabatte im PSN gelten bis zum 25. Juli 2019.

