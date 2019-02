Jubelpreise: Ebay feiert 10-jähriges WOW!-Jubiläum

Denise Bergert

Noch bis morgen früh um 7:59 Uhr können Ebay-Nutzer bei den WOW!-Angeboten zum 10-jährigen Jubiläum sparen.

Vergrößern Ebay WOW! feiert 10-jähriges Jubiläum. © Ebay

Das Online-Auktionshaus und die Shopping-Plattform Ebay feiert in dieser Woche das 10-jährige Jubiläum seiner sogenannten WOW!-Angebote. Auf ebay.de/deals ging Ende Februar 2009 mit Nintendo Wii Sports das erste Angebot der Deals-Website von Ebay online. In den vergangenen zehn Jahren lieferte die Plattform täglich neue Sparangebote.

In dieser Woche lockt das Portal mit besonders vielen Schnäppchen. Unter dem Motto „24 Stunden Jubelpreise“ sollen Kunden noch bis morgen früh um 7:59 Uhr von Rabatten profitieren. Unter den Angeboten finden sich unter anderem Apples iPad mit 32 Gigabyte internem Speicher und WLAN zum Preis von 272 Euro oder die Apple Watch der vierten Generation mit elf Prozent Rabatt für 404 Euro. Günstiger zu haben sind auch die Marken-Sneaker Chuck Taylor All Star von Converse in unterschiedlichen Farben, Ausführungen und Größen ab 39,95 Euro anstelle der UVP in Höhe von 69,95 Euro.

Seit 2017 gilt auch für die WOW!-Angebote die Ebay-Tiefpreisgarantie. Findet ein Ebay-Kunde einen der Deals-Artikel bei einem der definierten Wettbewerber zu einem niedrigeren Preis, gewährt Ebay ihm nach einer Meldung beim Kundenservice einen Gutschein im Wert der Preisdifferenz sowie weitere zehn Prozent Rabatt.

