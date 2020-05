Joyn ersetzt Maxdome in ICEs der Deutschen Bahn

Panagiotis Kolokythas

In ICE-Zügen bietet die Deutsche Bahn nun eine Auswahl von Inhalten von Joyn anstelle des eingestellten Maxdome an.

Vergrößern Joyn Select in ICE-Zügen der Deutschen Bahn © Joyn

Die ICE-Kunden der Deutschen Bahn dürfen sich die Zeit nun mit dem Anschauen von Serien und Filmen von Joyn kostenlos vertreiben. Das Entertainment-Angebot Joyn Selection ersetzt in den ICE-Zügen das bisherige Angebot von Maxdome, nachdem der Streaming-Dienst Maxdome ohnehin eingestellt und durch Joyn abgelöst wird.

Joyn Selection enthält eine Auswahl des Joyn-Angebots, darunter viele Serien und Filme und jeweils einen "Blockbuster des Monats". Für die Nutzung des Angebots müssen sich die Reisenden ihr Smartphone, Tablet oder Laptop mit dem WLAN des ICE-Zuges verbinden und dann im Browser die Website joynselection.de aufrufen. Während der Zugfahrt wird also beim Streaming der Inhalte kein Datenvolumen verbraucht. Wer Joyn Plus+ abonniert hat, erhält im ICE-Zug dann auch noch den Zugriff auf etwa 600 weitere Filme und Serien aus dem Angebot von Joyn Plus+.



