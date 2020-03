Joyn Plus+ jetzt ganze 3 Monate kostenlos nutzen

Panagiotis Kolokythas

Mit der Stay-Home-Aktion können Sie Joyn Plus+ jetzt 3 Monate kostenlos testen. Sie erhalten über 30.000 Filme und Serien und 60 Live-TV-Sender in HD.

Vergrößern Bei Joyn Plus+ gibt es drei Staffeln der deutschen Kult-Serie Jerks

Unter dem Motto "Joyn the Movement and #StayHome" hat der Streaming-Dienst Joyn Plus+ jetzt eine Aktion gestartet, bei der Sie den Live-TV- und Video-Streaming-Dienst drei Monate lang kostenlos testen können. Normalerweise kostet Joyn Plus+ im Monat 6,99 Euro, Sie können also über 20 Euro sparen und den Dienst ausgiebig testen. Über den Browser und Apps ist Joyn Plus+ auf nahezu allen Geräten nutzbar.



Joyn Plus+ jetzt 3 Monate gratis testen

Bei Joyn Plus+ erhalten Sie den Zugriff auf über 60 Live-TV-Sender in HD-Qualität, darunter Das Erste, ZDF, Pro7, Sat1 und viele mehr. Hinzu kommen auch Pay-TV-Kanäle wie Discovery, Pro7 Fun oder Eurosport 2.

Zusätzlich stehen in der Mediathek von Joyn Plus+ über 30.000 Filme und Serien zur Auswahl, etwa 14 Staffeln von Germany´s Next Top Model by Heidi Klum oder 2 Staffeln von The Masked Singer. Joyn Plus+ bietet aber auch viele exklusive Original-Serien, darunter beispielsweise drei Staffeln der deutschen Kult-Serie Jerks.

Film-Fans dürfen sich bei Joyn Plus+ auf viele Blockbuster freuen. Hier können Sie im gesamten Angebot von Joyn Plus+ stöbern

Neugierig geworden? Hier können Sie den Streaming-Dienst Joyn Plus+ drei Monate lang kostenlos nutzen: Joyn Plus+ jetzt drei Monate gratis ausprobieren.

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .