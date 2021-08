John Romero arbeitet an neuer Episode für Doom 2

Michael Söldner

Mit „Sigil 2“ arbeitet John Romero an einer neuen Episode für „Doom 2“. Danach dürfte „Quake“ folgen.

Vergrößern Die neue Episode "Sigil" fügte dem Klassiker "Doom" viele neue Welten hinzu. © romero.com

Im Jahr 2019 veröffentlichte der ehemalige „Doom“-Mitentwickler ein Jahr nach dem 25. Jubiläums des Ego-Shooters eine inoffizielle Episode namens „Sigil“. Diese steht als kostenloser Download bereit und erweitert das Spiel um neue Level. Nun kündigt Romero einen Nachfolger für „Sigil“ an, der jedoch auf „Doom 2“ aufbauen soll. In einem Video-Interview mit Bridgeburner kündigte das Entwickler-Urgestein an, dass „Sigil 2“ viele neue Levels besitzen soll. Einen konkreten Termin für den Nachfolger von „Sigil“ nennt Romero dabei zwar noch nicht, er verspricht jedoch „herausfordernde Levels“, die sehr gut zum Original-Spiel passen würden.

Für die erste Episode benötigte Romero eine Entwicklungszeit von ungefähr einem Jahr. Ein wenig müssen Fans auf die neue Episode also noch warten. Nach der Fertigstellung von „Sigil 2“ will sich Romero einem weiteren Spiel von id Software widmen. Dabei dürfte es sich voraussichtlich um neue Level für „Quake“ handeln. Der Titel gilt als geistiger Nachfolger von „Doom“ und sorgte zur Veröffentlichung im Jahr 1996 für offene Münder und bis ans Limit gebrachte Computer. Dabei spielte die schicke Beleuchtung und der stärkere Einsatz von 3D-Modellen eine große Rolle. Der Nachfolger „Quake 2“ lässt sich als RTX-Version bereits mit der aktuellen Strahlenverfolgungstechnik Raytracing spielen. Das kostenlos angebotene „Quake RTX“ erfordert im Gegenzug für die schicke Präsentation aber mindestens eine Nvidia Geforce RTX 2060. Die zusätzliche „Doom“-Episode steht ebenfalls kostenlos zum Download auf Romeros Webseite bereit. Der Download ist mit 3,1 MB geradezu winzig.

