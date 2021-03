John McAfee: 20 Jahre Haft drohen wegen Betrugs mit Kryptowährungen

Hans-Christian Dirscherl

In den USA wird Anklage gegen John McAfee erhoben. Wegen eines Millionen-Betrugs mit Kryptowährungen. Es drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Vergrößern John McAfee: Millionenbetrug mit Kryptowährungen © twitter.com/officialmcafee

Für das Enfant Terrible John McAfee wird es immer enger. In den USA hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Betrugs mit Kryptowährungen und Geldwäsche erhoben. McAfee soll seine Betrügereien über seinen Twitterkanal unternommen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft McAfee vor Anleger bei der Geldanlage in die Irre geführt zu haben.

John McAfee wird zusammen mit seinem Leibwächter und Berater Jimmy Gale Watson angeklagt, wie die Tagesschau schreibt . McAfee soll über seinen Twitteraccount übertriebene Erwartungen für Geldanlagen in eher unbekannte Kryptowährungen geweckt haben und dazu auch falsche Behauptungen verbreitet haben. Dadurch habe er den Kurs in die Höhe getrieben und dabei Gewinne eingestrichen, als er seine Anteile an besagten Kryptowährungen mit Gewinn wieder verkauft habe (das Ganze wird als "Pump-and-Dump-Marktmanipulationen" bezeichnet). Laut den US-Behörden sollen McAfee und sein Partner damit über 13 Millionen US-Dollar Gewinn macht haben.

Derzeit sitzt McAfee offensichtlich noch immer in Spanien hinter Gitter. Die dortigen Behörden hatten ihn bereits 2020 auf Verlangen der US-Behörden festgenommen. Aus seinem Gefängnis twittert McAfee regelmäßig. Mal jammert er herzzerreißend , mal macht er sich darüber lustig und vergleicht seinen Gefängnisaufenthalt mit dem Familienleben.

Auf seinem Twitteraccount weist MacAfee die Vorwürfe zurück und rechtfertigt seine damals gemachten Empfehlungen für Kryptowährungen.

Würde McAfee in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen, so drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

