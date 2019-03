Umfrage: Sekiro - das Top-Spiel des Jahres?

Panagiotis Kolokythas

Am 22. März erscheint Sekiro – Shadows Die Twice von FromSoftware. Freuen Sie sich auf das Spiel? Machen Sie mit bei der Umfrage.

Es ist so weit: Am Freitag erscheint das neue Spiel von From Software, auf das sich die Fans schon lange freuen. Sekiro: Shadows Die Twice (USK18, für PC, Playstation 4 und Xbox One) wurde von den gleichen Entwicklern erstellt, die sich mit Spielen wie Dark Souls (1-3) und Bloodborne (PS4) einen Namen für besonders herausfordernde Spiele gemacht haben.

Dieser Tradition folgt auch Sekiro, wobei dieses Mal mehr Wert auf möglichst schnelle Action gelegt wird. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen dürfen Sie auch keinen Charakter selbst erstellen, sondern folgen mit einem vorgegebenem Protagonisten der Story. Dieser kann sich nicht nur mit Waffen zur Wehr setzen, sondern auch mit Zaubern.

Einen Ausdauerbalken wie bei den Vorgängern gibt es nicht: Je schneller der Gegner attackiert wird, desto mehr verliert er die Balance und kann ausgeschaltet werden. Das gilt aber natürlich auch umgekehrt. Das geänderte Spielprinzip soll dafür sorgen, dass der Spieler deutlich offensiver in die Kämpfe geht und sich nicht auf das Blocken und Ausweichen von Attacken konzentriert.

Auch auf einen Online-Modus muss bei Sekiro verzichtet werden: Wer sich in Dark Souls 1 bis 3 bei Boss-Kämpfen einen menschlichen Mitspieler zur Hilfe rief, der muss bei Sekiro allein die Herausforderung meistern. Auch dadurch steigt natürlich nochmal der Schwierigkeitsgrad.

In dem Action-Spiel zieht ein entehrter Krieger, der „einarmige Wolf“, durch die düstere Welt des Sengoku-Japan der späten 1500er Jahre. Nur knapp dem Tode entronnen, verpflichtet sich der Protagonist, einen adligen Ehrenmann zu beschützen. Als dieser entführt wird, beginnt sein Pfad der Rache. Auf seinem Weg muss sich der Krieger übermächtigen Feinden mit Ninja-Fähigkeiten stellen. Dazu steht ihm ein Arsenal an tödlichen Prothesen-Werkzeugen zur Verfügung.

Die Konfrontationen zeichnen sich durch vertikale Fortbewegung, gnadenlose Kopf-an-Kopf-Kämpfe und taktisches Töten aus. USK 18+ !