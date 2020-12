Jetzt verfügbar: Steam-News-Hub

Denise Bergert

Valve hat in dieser Woche den Steam-News-Hub gestartet. Hier finden Nutzer eine auf ihre Vorlieben zugeschnittene Nachrichten-Auswahl.

Vergrößern Valve startet den Steam-News-Hub. © Valve

Mit dem Steam-News-Hub hat Valve in dieser Woche eine neue Nachrichten-Zentrale auf Steam gestartet . Sie ersetzt den Newsfeed unter "Neuigkeiten". Auf der Übersichtsseite unter store.steampowered.com/news werden News-Hub-Beiträge je nach den Vorlieben der Nutzer individuell zusammengestellt. Hier erscheinen beispielsweise aktuelle News-Beiträge zu Spielen, die der Nutzer gespielt hat oder auf seiner Wunschliste beobachtet. Auch Meldungen zu Spielempfehlungen listet der Steam-News-Hub auf.

Wem die Auswahl nicht gefällt, der kann die Anzeigeoptionen im Menü an der linken Seite anpassen. An dieser Stelle können etwa offizielle Steam-Beiträge deaktiviert oder unterschiedliche Kuratoren zugeschaltet werden. Hier stehen unterschiedliche Gaming-Nachrichtenquellen in mehreren Sprachen zur Auswahl. Zu bereits gespielten Titeln oder Spielen von der Wunschliste zeigt der Steam-News-Hub unter anderem Patchnotizen, große Updates oder Events und Turniere an. Der Steam-News-Hub kann sowohl am PC als auch auf Mobilgeräten angezeigt und bearbeitet werden.