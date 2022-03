Jetzt erhältlich: Xbox Series X bei Media Markt und Saturn

Panagiotis Kolokythas

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn sind jetzt die Xbox Series X tatsächlich erhältlich. Schnell zugreifen.

Vergrößern Die Xbox Series X ist jetzt bei Media Markt und Saturn erhältlich © Microsoft

Die aktuellen Konsolen zu ergattern, ist weiterhin ein Geduldsspiel. Nachdem bei Otto.de in der vergangenen Woche für kurze Zeit die Xbox Series X erhältlich war (wir berichteten), sind nun Media Markt und Saturn dran. In den Online-Shops der beiden Händler wird die Xbox Series X als "online verfügbar" gelistet. Zum Preis von jeweils 499 Euro.

Xbox Series X bei Saturn für 499 Euro

Xbox Series X bei Media Markt für 499 Euro

Bei Saturn ist die Xbox Series X zusätzlich auch im Bundle mit dem Spiel Far Cry 6 von Ubisoft verfügbar: Dafür muss man einen Aufpreis von 40 Euro zahlen, kein schlechter Deal, wenn man das Spiel unbedingt haben möchte, denn im Einzelkauf kostet es um die 70 Euro.

Xbox Series X + Far Cry 6 bei Saturn für 539 Euro

Sowohl bei Media Markt als auch Saturn ist nur eine Online-Bestellung möglich. Eine Abholung in den Märkten ist dagegen nicht möglich.

Vergrößern Die Saturn-Top-Empfehlung ist schräg

Kuriose Randnotiz: Saturn empfiehlt für das Bundle die Kombination "Xbox Series X 1 TB + Far Cry 6" plus "Far Cry 6" im Gesamtwert von 608,98 Euro und preist es als "Top-Empfehlung" an. Naja - auch Saturn-Algorithmen sind nicht immer clever...



Interessant sind die Xbox-Series-X-Angebote bei Media Markt und Saturn vor allem für die Gamer, die die Xbox Series X haben möchten, diese aber bisher noch nicht aufgrund der geringen Mengen auf dem Markt ergattern konnte.

Alles Wissenswerte rund um die Xbox Series X erfahren Sie in unserem ausführlichen Test:

