Jetzt erhältlich: Epic Games verschenkt Total War: Troy für 24 Stunden

Panagiotis Kolokythas

Das neue Total-War-Spiel ist innerhalb der ersten 24 Stunden der Veröffentlichung gratis bei Epic Games erhältlich.

Vergrößern In den ersten 24 Stunden gratis: A Total War Saga: Troy © Epic Games / Creative Assembly / Sega

Update: A Total War Saga: Troy ist jetzt gratis im Epic Games Store erhältlich. Die Aktion dauert 72 Stunden, anschließend kostet das Spiel 50 Euro.



Das brandneue Strategie-Spiel A Total War Saga: Troy wird heute zum Start am 13. August 2020 in den ersten 24 Stunden komplett kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein. Die Spieler können den neuen Teil der Total-War-Reihe einfach gratis ihrer Epic-Spielebibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten. Nach Ablauf der ersten 24 Stunden wird das Spiel dann zum regulären Preis verkauft.



A Total War Saga: Troy von Creative Assembly/Sega wird außerdem in den ersten 12 Monaten exklusiv nur im Epic Games Store erhältlich sein. Bisher hat Epic Games Store nur bereits verfügbare Spiele an seine Nutzer verschenkt. Aktuell sind beispielsweise noch bis heute (13.8., 17 Uhr) die Spiele 3 out of 10 und Wilmot´s Warehouse kostenlos erhältlich. Ab 17 Uhr folgen dann für eine Woche die beiden Spiele Remnant: From the Ashes und The Alto Collection.



Mit A Total War Saga: Troy wird Epic Games damit ein neu veröffentlichtes Spiel vorübergehend gratis anbieten. Die Total-War-Reihe von Creative Assembly erfreut sich schon seit Jahren unter Strategie-Fans einer hohen Beliebtheit. Total War: Three Kingdoms erschien im Mai 2019 noch auf Steam und verkaufte sich im ersten Monat über eine Million Mal.

Vergrößern A Total War Saga: Troy ist im antiken Griechenland angesiedelt © Creative Assembly / Sega

A Total War Saga: Troy verschlägt die Strategie-Fans ins antike Griechenland. Im Mittelpunkt stehen der Trojanische Krieg und die griechische Mythologie. Die Entwickler haben sich laut eigenen Angaben von Homers Epos "Ilias" inspirieren lassen. In den Schlachten treten also auch mythische Gestalten an. Der Spieler übernimmt die Rolle eines von acht legendären Helden wie zum Beispiel Achilles. Der Spieler hat die Aufgabe das Königreich Troja zu erobern. Dabei gilt es zunächst im rundenbasierten Modus ein Bronzezeit-Imperium aufzubauen und dieses mit Strategie, Staatskunst, Diplomatie und Schlachten auszubauen.

Unsere Ersteindrücke zum Spiel finden Sie in diesem Beitrag: Angespielt - A Total War Saga: Troy

Hier Gameplay-Trailer zum Spiel:



Weitere Infos zum Spiel:



A Total War Saga: Troy im Epic Games Store