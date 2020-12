Jetzt bei Aldi: Tablet & Notebook für je nur 199 Euro - lohnt der Kauf?

Michael Schmelzle

Geteilte Klassen, Online-Vorlesungen, Home-Office - die Lern- und Arbeitswelt geht digital. Aldi bietet dafür jetzt kostengünstige Einsteigergeräte an: ein Tablet und ein Notebook für jeweils 199 Euro.

Vergrößern Für 199 Euro bei Aldi: Laptop Medion Akoya E11202 und Tablet Medion Lifetab E10802 © Medion

Aldi verkauft ab dem 3. Dezember 2020 das Tablet Medion Lifetab E10802 sowie das Notebook Medion Akoya E11202 für jeweils nur 199 Euro. Die Einsteigergeräte sind dank integrierter Webcam und Mikrofon für das digitale Lernen, Studieren und Arbeiten geeignet und auch für Menschen mit geringem Budget erschwinglich. Der Verkauf findet sowohl in den Aldi-Nord-Filialen als auch online statt. Der Preis von jeweils 199 Euro für das Gebotene ist sehr günstig!

Medion Lifetab E10802: Leichtes Tablet für 199 Euro

Viel Tablet fürs Geld bietet das 503 Gramm leichte Medion Lifetab E10802 aufgrund der andockbarer Tastatur mit Touchpad und der multifunktionalen Schutzhülle, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Das Tablet treibt der bis zu 2 GHz schnelle Achtkernprozessor Mediatek MT8768 an. Der CPU sind drei Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. Daten sichern Sie auf dem 64 GB großen internen Flashspeicher, der sich über den Micro-SD-Kartenschacht erweitern lässt. Der Li-Ionen-Akku besitzt eine Kapazität von 6.000 mAh.

Vergrößern Super ausgestattet für nur 199 Euro: Medion Lifetab E10802 © Medion

Für die drahtlose Kommunikation steht über den microSIM-Kartenslot ein LTE-Cat-4-Modul zur Verfügung, ein ALDI TALK Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben ist als kostenfreie Zugabe enthalten. Hinzu kommen WLAN-ac und Bluetooth 5.0. Das 10 Zoll (25,5 cm) große IPS-Display löst in Full-HD auf. Im Bildschirmrahmen ist eine 5-Megapixel-Frontkamera sowie ein Mikrofon verbaut. Hinzu kommen ein GPS- und Lagesensor sowie zwei Stereo-Lautsprecher im Gehäuse. An weiteren Anschlüssen bietet das Lifetab-Modell 1 x USB 2.0 Typ C und 1x 3,5 mm-Klinke. Bereits vorinstalliert ist Android 10.

Medion Akoya E11202: Günstigs und flottes Office-Notebook auch für Schüler

Der weiße Medion Akoya E11202 ist mit dem 1,1 bis 2,2 GHz schnellen Vierkernprozessor Intel Celeron N3450 keine Rennsemmel, aber flott genug für typische Office-Programme wie Word, Excel und Powerpoint. Die integrierte CPU-Grafik Intel HD Graphics 500 bringt einen eigenen Videodecoder mit, sodass Youtube und Co. flüssig laufen, für PC-Spiele ist der Grafikchip hingegen weitgehend ungeeignet.

Vergrößern Aldi-Laptop für 199 Euro: Medion Akoya E11202 © Medion

Die 4 GB Arbeitsspeicher sind zwar knapp bemessen, reichen aber für einen flüssigen Betrieb des bereits vorinstallierten Windows 10 Home im S-Modus aus. Mit 64 Gigabyte auf schmale Kante genäht sind auch die 64 Gigabyte Flashspeicher. Wem das nicht reichen sollte, der kann aber über den Micro-SD-Slot mehr Speicherplatz nachrüsten. Für die drahtlose Kommunikation sorgt ein WLAN-ac-Modul, das auch Bluetooth 4.2 beherrscht. Das 11,6-Zoll-Display (29,5 cm) löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. Im Panel-Rahmen ist eine HD-Webcam und ein Mikrofon integriert, im Gehäuse zwei Lautsprecher für HD-Audio.

Das verstärkte Gehäuse des 1160 Gramm leichten Akoya E11202 soll einen verbesserten Schutz vor Stürzen bis zu einem Meter Fallhöhe bieten, die Tastatur und das Touchpad haben laut Hersteller eine Wasserbeständigkeit von bis zu 200 Kubikzentimeter Flüssigkeit. Der zweizellige Li-Polymer-Akku mit 30,4 Wh soll für eine mobile Laufzeit von bis zu acht Stunden sorgen. An Anschlüssen bietet der Aldi-Laptop 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C, 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x GBit-LAN und 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out).