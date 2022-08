Jetzt Huawei-Earlybird-Gutschein von bis zu 119 Euro sichern

René Resch

Sichern Sie sich jetzt vorab einen Earlybird-Gutschein und erhalten ein Produkt zum Kauf eines teilnehmenden Aktionsproduktes zur "Back to School"-Aktion bei Huawei gratis dazu.

Vergrößern Jetzt Huawei-Earlybird-Gutschein sichern und zur "Back to School"-Aktion einlösen © Huawei

Ab dem 29. August 2022 startet bei Huawei die große "Back to School"-Aktion mit etlichen spannenden Angeboten rund um Huawei-Produkte wie Notebooks, Tablets, Smartphones, Wearables und Zubehör. Im Vorfeld haben Sie bereits jetzt die Möglichkeit, sich Earlybird-Gutscheine zu sichern, die Sie dann zum Aktionsstart einlösen können und ein Gratis-Produkt zu Ihrem Kauf dazu erhalten.

Welche Gratis-Produkte das sind, wie Sie an der Aktion teilnehmen und zu welchen Produkten Sie die Earlybird-Gutscheine letztendlich einlösen können, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Direkt zu den Earlybird-Gutscheinen von Huawei



Die Earlybird-Gutscheine gibt es für das Huawei Display 23.8", Huawei Freebuds Pro sowie Huawei Freebuds SE . Die Gutscheine dazu sichern Sie sich bereits jetzt, im Vorfeld der kommenden "Back to School" - Aktion . Zum Aktionsstart kaufen Sie sich eines der teilnehmen Aktionsprodukte, lösen den passenden Gutschein ein und erhalten so das gratis Zusatzprodukt. Welche teilnehmenden Produkte das im Detail sind, erfahren Sie in einer ausführlichen Liste als PDF hier. Die Liste ist dabei auch ein guter Indikator, welche Produkte es dann zur Aktion wohl zu günstigeren Preisen geben wird.

Die Gutscheine zur Aktion können Sie sich noch bis zum 28. August 2022 sichern!



Earlybird-Produkt: Huawei Display 23.8" © Huawei Den Earlybird-Gutschein zum Huawei Display 23.8" im Wert von 119 Euro, können Sie zum Start der "Back to School"-Aktion beim Kauf eines Huawei Matebook 16s oder Huawei Matebook D16 2022 einlösen. Jetzt Gutschein holen und Rabatt sichern



Earlybird-Produkt: Huawei Freebuds Pro © Huawei Den Earlybird-Gutschein zu den Huwei Freebuds Pro im Wert von 99 Euro, können Sie zur "Back to School"-Aktion beim Kauf von bestimmten Huawei-Produkten einlösen. Die Liste an Produkten dazu ist lang. Im Detail sehen Sie die Produkte hier.

Jetzt Gutschein holen und Rabatt sichern

Earlybird-Produkt: Huawei Freebuds SE © Huawei Den Earlybird-Gutschein zu den Huawei Freebuds SE im Wert von 49,99 Euro, können Sie zur "Back to School"-Aktion beim Kauf einer von vielen Huawei-Watches oder Watch Fit einlösen. Eine Liste der teilnehmenden Aktionsprodukte finden Sie hier.

Jetzt Gutschein holen und Rabatt sichern

Earlybird-Gutschein sichern und zur Aktion einlösen. So funktioniert's:

Um sich den Gutschein zu sichern, benötigen Sie ein registriertes Kunden-Konto im offiziellen Huawei-Shop. Wenn Sie schon über ein Konto verfügen oder sobald Sie dieses registriert haben, ist der weitere Vorgang recht simpel:

Sie sichern sich den Earlybird-Gutschein Ihrer Wahl. Unentschlossene können natürlich auch einfach alle Gutscheine aktivieren und das sogar mehrfach. Jeder Gutschein kann bis zu zweimal aktiviert werden.





Zur "Back to School"-Aktion zwischen dem 29. August - 18. September 2022 fügen Sie das teilnehmende Produkt mit dem Earlybird-Produkt zu Ihrem Warenkorb hinzu.





Mit dem Abschließen Ihrer Bestellung wird der Gutschein automatisch eingelöst.

Huawei hat zum Vorgang auch eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Webseite bereitgestellt. Hier wird Ihnen auch erklärt, wo Sie Ihre aktivierten Gutscheine im Kundenbereich finden können:

Direkt zu den Earlybird-Gutscheinen von Huawei

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.