Jetzt 4 Monate gratis: Amazon Music Unlimited

Bezüglich des kommenden Amazon Prime Day können Prime-Kunden noch bis zum 22. Juni 2021 den Musikstreaming-Dienst Amazon Musik Unlimited für 4 Monate gratis nutzen. Ein toller Deal, denn regulär zahlen Prime-Mitglieder für die Nutzung des Streaming-Dienstes 7,99 Euro pro Monat. Das Angebot kann dabei jederzeit gekündigt werden - sprich Sie können den Dienst vier Monate lang komplett kostenlos nutzen, wenn Sie rechtzeitig kündigen. Voraussetzung ist eine Prime-Mitgliedschaft und Sie müssen Neukunde des Dienstes sein - Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft können den Dienst allerdings auch gratis nutzen, allerdings nur 3 Monate.



Das bietet Amazon Music Unlimited

Mit dem Premium-Musikabonnement Amazon Musik Unlimited erhalten Sie Zugang zu mehr als 60 Millionen Songs, Hörspiele und können sogar die Spiele der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga sowie den Spielen der deutschen Teams in europäischen Wettbewerben live verfolgen - als Konferenz oder Einzelübertragung. Um Ihr Datenvolumen nicht unnötig zu verbrauchen, können Sie alle Songs auch Downloaden und offline genießen, dazu bietet Amazon passende Apps für Android, iOS, PC, Mac, Sonos und Echo-Geräte. Der Dienst ist dabei natürlich komplett werbefrei.

Zugriff auf über 75 Millionen Songs, Hörspiele und mehr

Tausende Playlists und Radiosender

Liveübertragungen der 1. und 2. Fußballbundesliga

Liveübertragungen der Spiele der deutschen Teams in europäischen Wettbewerben

Songs, Alben, Hörspiele und Playlists können zur Offline-Nutzung heruntergeladen werden

Nutzung mit Smart-Home-Geräten wie Amazon-Echo, Sonos und mehr

Passende Apps für Android, iOS, PC und Mac

Amazon Music HD: Gratis-Upgrade für alle!

Wenn Sie die Gratis-Monate komplett ausnutzen wollen, können Sie das 4-Monate-Gratis-Upgrade von Amazon Music HD zu Ihrer Mitgliedschaft von Amazon Music Unlimited dazubuchen. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft können den Dienst für 3 Monate gratis nutzen. Dann können Sie Ihre Lieblingssongs in HD-Qualität streamen. Amazon selbst spricht dabei von „mehr als 75 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD)“. HD bedeutet dabei übersetzt 16 Bit und 44,1 kHz (bis zu 850 kbps), Ultra HD 24 Bit und 192 kHz (bis zu 3730 kbps). Welcher Codec dabei benutzt wird, lässt Amazon offen. Weiter Informationen zu Amazon Music HD finden Sie hier:



