Jerks: Vierte Staffel startet auf Joyn

Denise Bergert

Die Comedy-Serie „Jerks“ geht bereits in die vierte Runde. Die neue Staffel ist ab morgen auf Joyn+ verfügbar. Die erste Folge gibt es kostenlos.

Vergrößern "Jerks" startet in die vierte Runde. © ProSieben / Joyn

Die deutsche Comedy-Serie „Jerks“ bekommt noch in diesem Monat eine neue Staffel. Ab Ende August startet die mittlerweile vierte Season beim Streaming-Dienst Joyn+. Die erste Folge ist dabei kostenlos abrufbar. Wer die Staffel komplett streamen möchte, benötigt ein Joyn+-Abo. Nach einem Gratis-Probemonat schlägt dieses monatlich mit 6,99 Euro zu Buche.

„Jerks“ erzählt seit 2017 von der engen Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim. Die beiden versuchen, ihre Alltagsprobleme mit Leichtigkeit zu bewältigen, was ihnen jedoch nicht immer gelingt. In Staffel 4 trennt sich Pheline von Fahri, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus seiner Verantwortung als Familienvater stehlen will. Fahri beginnt daraufhin einen verzweifelten und chaotischen Kampf um seine Ehe. Er bucht unter anderem eine Therapie in einem luxuriösen Pärchen-Hotel.

Die vierte Staffel von „Jerks“ startet am 26. August bei Joyn+. Dort sind wöchentlich zwei neue Folgen zu sehen. Staffel 1 bis 3 stehen kostenlos bei Joyn im Stream bereit.