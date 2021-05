Hans-Christian Dirscherl

Die Katze ist aus dem Sack. Jeff Bezos hat verraten, wann er als CEO von Amazon zurückritt.

Vergrößern Jeff Bezos nennt Datum für seinen Rücktritt © Christos S/Shutterstock.com

Jeff Bezos hat das Geheimnis gelüftet: Der mächtige Amazon-Gründer und -Boss tritt am 5. Juli 2021 von seinem Posten als CEO von Amazon zurück. Das soll Bezos auf dem jährlichen Aktionärstreffen verkündet haben, wie Variety berichtet .

Sein Nachfolger als Amazon-CEO steht längst fest: Andy Jassy, der seit 1997 bei Amazon angestellt ist. Der Amazon-Manager leitet derzeit den hochprofitablen Bereich Amazon Web Services. Bezos kehrt Amazon aber keineswegs ganz den Rücken zu, sondern leitet als Executive Chairman des Amazon Board den Verwaltungsrat von Amazon. In dieser Rolle wird Bezos weiterhin in die wichtigsten Entscheidungen bei dem Internetgiganten involviert sein.

In seiner neuen Rollen will sich Bezos auf die Entwicklung neuer Produkte und früher Initiativen konzentrieren. Zudem will sich Bezos dann auch mehr seinen Initiativen und Projekten fernab von Amazon widmen, wie zum Beispiel den „Day 1 Fund“ und den „Bezos Earth Fund“. Der Amazon-Gründer hatte 2020 mit 10 Milliarden US-Dollar den „Bezos Earth Fund“ gegründet. Diese Stiftung soll den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Außerdem will sich Bezos mehr für sein Raumfahrtprojekt „Blue Origin“ sowie für seine Zeitung, die „Washington Post“, engagieren. Das hatte Bezos schon vor einiger Zeit mitgeteilt.



Warum wählte Bezos ausgerechnet den 5. Juli für den Rücktritt als CEO? Seine Begründung: Das sei der Gründungstag von Amazon. Denn am 5.7.1994 hatte Bezos sein Unternehmen aus der Taufe gehoben.

Gegenüber den Amazon-Anteilseignern betonte Bezos noch einmal das große Vertrauen, das er seinem Nachfolger entgegenbringen würde: „Jassy hat die Energie, die nötig ist, um das am Leben zu halten, was uns so speziell macht“.

