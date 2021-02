Hans-Christian Dirscherl

Im Sommer 2021 gibt Amazon-Gründer den Posten als CEO von Amazon ab. Doch Bezos hat noch viel vor.

Vergrößern Jeff Bezos kündigt Rücktritt als Amazon-CEO an © Christos S/Shutterstock.com

Jeff Bezos wird im dritten Quartal 2021 als CEO von Amazon zurücktreten. Das teilte Bezos in einer Mail an die Amazon-Mitarbeiter mit, die Amazon hier veröffentlicht hat. Andy Jassy wird dann diesen Chef-Posten von Bezos übernehmen. Jassy ist derzeit CEO von Amazon Web Services (AWS) und verantwortet damit einen der wichtigsten Geschäftsbereiche von Amazon. Jassy arbeitet seit 1997 für Amazon, seit 2016 ist er CEO von AWS.

Bezos wechselt in den Verwaltungsrat von Amazon und wird Executive Chairman des Amazon Board; er leitet dann also den Verwaltungsrat von Amazon. Bezos will sich in seiner neuen Position auf die Entwicklung neuer Produkte und auf Projekte, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, konzentrieren. Zudem will sich Bezos dann auch mehr auf seine Initiativen und Projekte fernab von Amazon konzentrieren, wie zum Beispiel den „Day 1 Fund“ und den „Bezos Earth Fund“. Der Amazon-Gründer hatte 2020 mit 10 Milliarden US-Dollar den „Bezos Earth Fund“ gegründet. Diese Stiftung soll den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Außerdem will sich Bezos mehr für sein Raumfahrtprojekt „Blue Origin“ sowie für seine Zeitung, die „Washington Post“, engagieren.

Bezos leitet seit 27 Jahren das operative Geschäft von Amazon und wurde durch den Erfolg von Amazon zu einem der reichsten und lange Zeit sogar zum reichsten Menschen der Welt. Als wichtigste Triebfeder für den Erfolg von Amazon in den letzten Jahrzehnten nennt Bezos „Erfindungen“. Damit meint er, dass Amazon immer wieder neue Produkte und Dienste erfunden hat, wie 1-Click-Bestellungen, persönliche Empfehlungen für Kunden, den E-Book-Reader Kindle, den Marketplace oder die Sprachassistentin Alexa sowie natürlich seine Cloud-Serverangebote von AWS.

