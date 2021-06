René Resch

Der Firmengründer wird beim ersten bemannten Raumflug von Blue Origin persönlich mit an Bord sein. Neben weiteren Passagieren wird auch sein Bruder mitreisen.

Vergrößern Jeff Bezos fliegt am 20. Juli mit Blue Origin ins Weltall © Amazon.com

Für den 20. Juli 2021 ist der erste bemannte Raumflug des Raumfahrtunternehmens Blue Origin geplant. Dabei wird das von Ex-Amazon-CEO Jeff Bezos gegründete private Raumfahrtunternehmen neben weiteren Weltraumtouristen den Gründer selbst so wie seinen Bruder mit an Bord haben.

Die Passagiere sollen dabei mit der Trägerrakete New Shepard in einer Raumkapsel in rund 11 Minuten Flugzeit über die Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe gebracht werden. Wo Sie mehrere Minuten in Schwerelosigkeit verweilen. Am Ende soll die Kapsel per Fallschirm in der Wüste von Texas landen. New Shepard hatte in der Vergangenheit bereits 15 unbemannte Flüge über die Kármán-Linie und zurück erfolgreich absolviert.

Der Gründer veröffentlichte dazu ein kurzes Video auf Instagram, in dem er beschreibt, dass dieser Flug für ihn ein ganz besonderer sei. In dem Video sieht man weiter, wie er seinen eigenen Bruder zur Reise einlädt.

Für die vier weiteren Passagiere wird der Raumflug ins Weltall ein teurer Spaß. Das aktuelle Gebot für den letzten Platz an Bord der Raumkapsel beträgt aktuell über 3,5 Millionen US-Dollar - online kann dabei noch bis zum 10. Juli geboten werden, am 12. Juli 2021 folgt dann eine abschließende Live-Versteigerung. Die Einnahmen der Versteigerung werden von Blue Origin an den "Club for Future" gespendet.