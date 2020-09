René Resch

In der neuen Staffel von The Mandalorian erwartet uns die volle Packung Star Wars mit Jedis, X-Wings und mehr.

Vergrößern Jedis, X-Wings & Co.: Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian erschienen © Disney

Kürzlich gab Disney den Veröffentlichungstermin zur 2. Staffel der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ bekannt. Wie wir bereits berichteten, startet die neue Staffel ab dem 30. Oktober 2020 auf der Streaming-Plattform Disney+.

Volle Packung Star Wars: X-Wings, Jedis und mehr

Einen Trailer zur neuen Staffel gab es zur Ankündigung damals nicht, den hat Disney jetzt hinterhergeschickt. Uns erwartet dabei wohl Großes, denn der Mandalorianer wird mit der Aufgabe betraut, dass Kind (Baby-Yoda) mit seiner Spezies zusammenzuführen – dieser Weg führt wohl über die Jedi. Im Trailer ist dabei eine noch unbekannte Frau zu sehen, die doch sehr an eine Macht-Nutzerin erinnert.

Weiterhin sind im Trailer X-Wings zu sehen, wem diese zuzuschreiben sind, darüber ist noch nichts bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob die X-Wing-Piloten aus dem Trailer Verbündete, Gegner oder irgendetwas dazwischen sind. Eine kurze Szene eines angedeuteten Raumkampfens zwischen den Raumjägern und der Razor Crest, dem Schiff des Mandalorianers lassen vermuten, dass der Kopfgeldjäger abermals zum Gejagten geworden ist.

Disney beschreibt den Trailer so: „Der Mandalorianer und das Kind setzen ihre Reise fort und stehen auf ihrem Weg durch eine gefährliche Galaxie in der turbulenten Ära nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Imperiums Feinden und Verbündeten gegenüber.“

3. Staffel bereits in Produktion

Disney arbeitet bereits an Staffel 3 der Blockbuster-Serie. Diese ging bereits im April 2020 in die Vorproduktion. Ein genauer Termin für den Release der 3. Staffel steht noch aus. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es sicherlich auch Verzögerungen in der Produktion gegeben haben. Die Produktion der 2. Staffel wurde gerade noch rechtzeitig im März 2020 fertiggestellt – noch vor jeglichen Ausgangsbeschränkungen. Mehr dazu lesen Sie hier:

