Jede Menge Lego-Games im neuen Humble Bundle

René Resch

Im neuen Humble-Bundle dreht sich alles um die spaßigen Lego-Games. Mit dabei sind Batman, Harry Potter und mehr.

Im aktuellen Humble Bundle „Humble Lego Games Bundle“ dreht sich alles, wie der Name bereits vermuten lässt, um Spiele aus dem Lego-Universum. Mit dabei sind Titel wie Harry Potter, Batman oder Lego-Movie. Die Spiele sind dabei nicht nur auf kleine Kinder gedacht und unterhalten Spieler jung oder alt gleichermaßen.

Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten zwei Spiele: Lego Harry Potter: Years 1-4 und Lego Batman: The Videogame.

Für 7,61 Euro oder mehr folgen weitere drei Titel: Lego Harry Potter: Year 5-7, Lego Batman 2: DC Super Heroes und The Lego Movie – Videogame.

Für den finalen Betrag von 10,70 Euro oder mehr erhalten Sie drei weitere Lego-Titel: Lego City Undercover, Lego Worlds und Lego Batman 3: Beyond Gotham.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:

Lego Harry Potter: Years 1-4

Lego Batman: The Videogame

Für einen Betrag ab 7,61 Euro:

Lego Harry Potter: Year 5-7

Lego Batman 2: DC Super Heroes

The Lego Movie – Videogame



Für einen Betrag ab 10,70 Euro:

Lego City Undercover

Lego Worlds



Lego Batman 3: Beyond Gotham

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

