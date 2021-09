Japan: Glücksspielautomat für Prozessoren

Michael Söldner

In Japan wurden Automaten aufgestellt, die mit etwas Glück einen aktuellen Ryzen-Prozessor ausspucken.

Vergrößern In Japan gibt es Glücksspielautomaten mit aktuellen Ryzen-Prozessoren. © amd.com

Mit Ryzen hat AMD eine Prozessorgeneration im Angebot, die endlich wieder mit den Intel-CPUs mithalten kann. Die hohe Performance sorgt jedoch dafür, dass auch die Nachfrage stetig hoch ausfällt. Als Ergebnis sind einige der CPUs nur schwer zu bekommen. In Japan hat man daher Glücksspielautomaten aufgestellt, an denen Kunden per Zufall auch einen Ryzen 5 5600X erhalten können. Als Einsatz sind 1.000 Yen (umgerechnet 7,70 Euro) fällig. Was der Nutzer für dieses Geld erhält, bleibt allerdings Glückssache. Denn in den Kartons im Automat sind nicht nur die neuesten Modelle der Ryzen-5000-Generation zu finden, sondern auch Ryzen 3 aus der ersten Generation sowie unterschiedliche Athlon-Modelle sowie CPUs von Intel wie Celerons oder Pentiums.

Ab und an soll der Automat sogar nur ein Lotto-Ticket für einen Ryzen-Prozessor ausspucken mit einer mageren Chance von 1 zu 30. Die Automaten sind in unterschiedlichen Einkaufszentren oder Geschäften zu finden. Offenbar gibt es auch genügend Nutzer, die ihr Glück auf die Probe stellen wollen. Allerdings dürften viele Versuche nötig sein, bis man die erwünschte CPU ergattert hat. Eventuell landet auch nur ein veralteter Prozessor im Auswurf des Automaten. Auch in Japan hat AMD mit den Ryzen-CPUs eine hohe Nachfrage erzeugt. Speziell mit der Ryzen-3000-Reihe, die auf Zen-2-Kerne setzt, stieg das Interesse der japanischen PC-Nutzer. Als Ergebnis wurde Intel nach über einen Jahrzehnt in Japan von AMD als beliebtester CPU-Hersteller abgelöst. Teilweise kam es zur Einführung der Ryzen-3000-CPUs sogar zu langen Warteschlagen vor den Hardware-Geschäften in Tokio. Ob die Glücksspielautomaten die Knappheit der Ryzen-Chips in Japan reduzieren können, bleibt allerdings fraglich.







